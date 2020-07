Quest for Growth beperkt schade in coronahalfjaar

Quest for Growth investeerde in het eerste semester onder meer in Varta. Het Duitse bedrijf staat sterk in minibatterijen, voor gebruik in elektronica als hoorapparaten en hoofdtelefoons.

De privak Quest for Growth wist de coronacrisis in het eerste halfjaar goed te doorstaan. Dankzij een sterk herstel in het tweede kwartaal beperkt de daling van de portefeuille zich tot 1,9 procent.

'Een succes in de huidige moeilijke marktomstandigheden.' Zo omschrijft de Leuvense investeringsmaatschappij Quest for Growth haar eerste semester. De intrinsieke waarde per aandeel kelderde in het eerste kwartaal nog met een vijfde, maar herstelde in het tweede kwartaal. Eind juni bedroeg die 7,96 euro per aandeel, tegenover 8,12 euro eind 2019. Met een daling van minder dan 2 procent doet Quest het een stuk beter dan de markt. De Europese Stoxx600-index leverde, inclusief dividenden, een verlies op van 12 procent. Omdat de aandelenkoers van Quest met 11 procent zakte, liep de korting tegenover de portefeuille op tot 34 procent eind juni.

Netto sloot Quest het halfjaar af met een verlies van 2,16 miljoen euro, tegenover een winst van 11,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

-7% VErlies op de beurs De tak genoteerde aandelen verloor in het eerste halfjaar 7 procent.

De tak genoteerde aandelen zag de waarde 7 procent zakken. Vooral Akka Technologies , het Franse ingenieursbedrijf met een grote blootstelling aan de luchtvaart en de maker van wassystemen Jensen , met de hotel- en cruisesector als grote klanten, stelden teleur. De grootste positieve bijdrage kwam van het Franse Pharmagest , een specialist in digitale gezondheidszorg. Ook de nieuwe investeringen in de gezondheidszorg, de UCB-holding Tubize en de ontwikkelaar van analyses voor diagnostiek Stratec , presteerden sterk.

Voorts investeerde Quest in de Zwitserse maker van materialen voor windmolens Gurit, de Ierse maker van voedingsingrediënten Kerry, de batterijproducent Varta en de laserspecialist LPKF. Van zeven aandelen werd afscheid genomen: Sequana, Robertet, CFE en Norma Group in het eerste kwartaal en EVS, Akka en Aliaxis in het tweede.

Bluebee

In het niet-genoteerde deel van de portefeuille had de verkoop van Bluebee aan Illumina een positieve impact. Quest stapte eind 2017 in de Nederlandse start-up die technologie ontwikkelt om de verwerking en de analyse van DNA te versnellen.

Bij de durfkapitaalfondsen, waar Quest samenwerkt met de beheerder Capricorn, was de beurshausse van de ontwikkelaar van bioplastic Avantium een opsteker. De fondsen tekenen voor 21 procent van de intrinsieke waarde van Quest for Growth.