Quest for Growth maakt gros van verlies al goed

De privak Quest for Growth kon een deel van het verlies uit het eerste kwartaal goedmaken in het tweede.

De privak Quest for Growth leed in het eerste halfjaar een beperkt nettoverlies van 0,56 miljoen euro , omgerekend 4 eurocent per aandeel. Dat betekent dat de investeringsmaatschappij al een groot deel van het verlies van 1,6 miljoen uit het eerste kwartaal kon goedmaken . In het eerste semester van vorig jaar realiseerde Quest een nettowinst van 22,1 miljoen euro.

De intrinsieke waarde bedroeg eind juni, zoals al bekend was, 8,69 euro per aandeel. Dat is fors minder dan de 10,71 euro eind 2017, maar de neergang is vooral te wijten aan het superdividend van 1,54 euro dat Quest uitkeerde. Omdat meer dan de helft van de aandeelhouders voor een dividend in aandelen koos, steeg het aandelenkapitaal van 134 tot 145 miljoen euro.