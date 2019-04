Quest for Growth stapt in Biocartis

QfG heeft in maart 115.000 Biocartis-aandelen gekocht.

Dat blijkt uit de maandelijkse update van de aandelenportefeuille van de investeringsmaatschappij. Het aandelenpakket is goed voor 1,05 procent van de intrinsieke waarde van de totale portefeuille van Quest. 'We hebben al bij al een voorzichtige positie ingenomen, want het blijft een investering met een eerder hoog risico', zegt investment manager Yves Vaneerdewegh. De 115.000 aangekochte aandelen Biocartis staan voor 0,2 procent van het totale aantal Biocartis-aandelen.