Quest for Growth zet verlies om in winst

Beheerder Yves Vaneerdewegh (links) gelooft in beleggingen in China.

De privak verbond zich er in het eerste halfjaar toe 7,6 miljoen euro te investeren in een Chinafonds.

Quest for Growth kwam donderdagavond met cijfers over het eerste halfjaar. De privak behaalde een rendement op eigen vermogen van 16 procent. De nettowinst kwam uit op 24,6 miljoen euro (1,47 euro per aandeel) tegenover een verlies van 2,6 miljoen (0,15 euro per aandeel) in dezelfde periode vorig jaar. De korting van het aandeel op de netto inventariswaarde nam af van 28,9 procent eind december naar 25,3 procent procent einde juni.

Een belangrijke stap die de privak in het eerste halfjaar zette, was de keuze om 7,6 miljoen euro te investeren in het Capricorn Fusion China Fund. 'We zijn ervan overtuigd dat China ook in de toekomst een van de grootste groeimarkten blijft', zegt beheerder Yves Vaneerdewegh. Beleggers maken zich zorgen over de verregaande regeldrang van de Chinese overheid. 'We gaan nu wel meer kijken naar sectoren en bedrijven waar minder politieke gevoeligheden zijn, maar de kansen zijn in onze ogen niet veranderd. De bedoeling is met het fonds een brug te slaan tussen Europese en Chinese bedrijven.'

In de tak niet-genoteerde deelnemingen investeerde Quest 1,5 miljoen in het Leuvense bedrijf Rein4ced. Die onderneming produceert fietskaders op basis van een nieuw, zelf ontwikkeld composietmateriaal en gaat daarmee de strijd aan met de carbonfietsen. Omdat het fonds Capricorn Health zijn belang in Diagenode verkocht wegens een overname kreeg Quest for Growth 1,6 miljoen euro uitgekeerd.