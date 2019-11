R&D-reus krijgt notering in Brussel

Brussel

Akka Technologies verhuisde eind vorig jaar zijn hoofdzetel naar de Brusselse Louizalaan. Het heeft al jaren een sterke link met ons land. In 2012 hevelde Maurice Ricci de helft van zijn aandelen, met een toenmalige waarde van 58 miljoen euro, over naar de Belgische holding BMC Management en Investment. Hij ontkende toen dat dat om fiscale redenen gebeurde.

Het bedrijf zal in Brussel geen nieuwe aandelen uitgeven. Het wil met de tweede notering zijn aandeelhoudersbasis verbreden en de liquiditeit verhogen. Met een free float - het aantal vrij verhandelbare aandelen - van 57 procent is die aanzienlijk. De overige 43 procent is in handen van de familie Ricci. Allianz is met 12 procent van de aandelen de tweede grootste aandeelhouder. De Leuvense privak Quest for Growth houdt een klein belang aan.

'België is na Duitsland en Frankrijk onze grootste Europese markt', zegt Serge Vandenhoudt, CEO Benelux. 'We stellen in België 1.000 ingenieurs te werk en willen sterk aanwerven. Een listing in Brussel moet onze verankering in België kracht bijzetten.'

Biotech

Het is niet alledaags dat een technologiebedrijf voor een tweede notering in Brussel kiest. Zogeheten dual listings zijn vooral populair in de biotechwereld. Midden juni trok Advicenne, een Frans bedrijf dat zich specialiseert in de behandeling van weesziekten, naar Brussel. Ook Genkyotex, het vroegere Genticel, en Bone Therapeutics noteren zowel in Brussel als Parijs. Kiadis noteert in Amsterdam, Argenx, Galapagos en Celyad noteren behalve in Brussel ook op de Nasdaq.

Akka Technologies krijgt op 27 november zijn Brusselse notering. Het is voor de beurs van Brussel de eerste nieuwkomer uit de techsector in meer dan tien jaar. Al wordt dus geen vers kapitaal opgehaald. Voor een echte IPO uit de technologiesector is het wachten op UnifiedPost. Die specialist in financiële technologie wil uiterlijk begin volgend jaar naar de beurs van Brussel trekken en zo'n 100 miljoen euro ophalen.