‘Rally op Amerikaanse beurzen nog niet ten einde'

Voor de financiële markten is september niet goed begonnen. In de hoofden van beleggers spoken de zorgen over een escalatie van de door Amerikaans president Donald Trump ontketende handelsoorlog en een verdere verzwakking van de groeimarkten. Maar er is meer. Zitten de Amerikaanse markten, die het al enkele jaren beter doen dan de Europese, niet stilaan op een piek?

William Davies verwijst naar de Amerikaanse economie, die een lange periode van groei kende. ‘Een erg vriendelijk herstel’, meent het wereldwijde hoofd aandelen bij de Amerikaanse vermogensbeheerder Columbia Threadneedle, die zo’n 415 miljard euro onder beheer heeft. ‘De nominale groei in de VS bedroeg 3 tot 4 procent tussen 2010 en 2016, lag hoger in 2017 en zal ook hoger uitkomen in 2019.’

‘In de VS hadden we ondertussen een hogere inflatie, hogere rentevoeten en een hogere loongroei verwacht. Dat die er niet gekomen zijn, komt mogelijk doordat technologie een prijsverlagend effect heeft gehad. We zien tegelijk een versnelling van de nominale groei. In mijn ogen komt het tijdstip dichterbij dat we het einde van de cyclus bereiken.’

De jarenlange hausse van de Amerikaanse beurzen houdt aan, terwijl de Europese indexen al meer dan drie jaar ter plaatse trappelen. Wat verklaart die kloof?

William Davies: ‘Er zijn meerdere redenen. De groei lag hoger in de Verenigde Staten, hoewel niet belachelijk veel. Het opkuisen van de balansen van de banken is echter veel sneller, diepgaander en efficiënter gebeurd in Amerika dan in Europa. Daardoor bevonden de VS zich in een gunstigere positie om te herstellen.’

‘Het jongste jaar heeft president Trump, wat je ook van hem mag denken, veel goeds gedaan voor de bedrijven via belastingverlagingen en het stimuleren van groei - zeker op korte termijn. Dat vertaalt zich in een winstgroei van meer dan 20 procent dit jaar in de VS. In het jongste resultatenseizoen, over het tweede kwartaal, bleek dat de omzetgroei gemiddeld 10 procent bedroeg. Dat is enorm. In Europa zien we een winstgroei van 10 procent, wat heel redelijk is. De Europeanen maken zich evenwel zorgen over een mogelijke handelsoorlog met de VS, over de grootte van het Italiaanse begrotingstekort en over de brexit.’

In de VS speelde technologie bovendien een glansrol.

Davies: ‘De samenstelling van de markt is sterk verschillend in de VS en Europa. In de VS is de technologiesector goed voor 27 procent van de markt, in Europa zonder het VK is dat 8 procent. De marktsamenstelling draagt dus bij tot de hogere winsten in de VS en stuwt de markt in haar geheel hoger.’

Hoelang kunnen de Amerikaanse beurzen hun run nog voortzetten?

Davies: ‘De bedrijfswinsten liggen 22 procent hoger dit jaar, maar de Amerikaanse aandelenmarkten zijn minder sterk gestegen. In feite heeft dus een derating plaatsgevonden (de waarderingen zijn gedaald, red.). Dat verwacht je ook als het eind van een marktcyclus nadert. De cyclus kan dit keer wel langer duren, mocht president Trump - om herverkozen te geraken - extra stimulus uit zijn hoed toveren. Maar tot dusver is daarvan niets bekend. De koersen kunnen nog hoger gaan, maar in mindere mate dan de winsten, misschien met een hoog eencijferig getal.’

Kan de huidige crisis in de groeimarkten de wereldeconomie aantasten?

Davies: ‘Er ligt zeker geen wereldwijde recessie in het verschiet. Er is geen echte groeibedreiging voor de grootste economieën ter wereld - de VS, de EU, China en Japan. De groei kan wel in gevaar komen in groeilanden als Turkije, Argentinië, Brazilië en Venezuela. Maar die maken niet zo’n groot deel van de wereldeconomie uit dat ze een recessie kunnen veroorzaken. Er kunnen domino-effecten zijn, onder meer in de financiële sector, maar ik geloof dat de problemen eerder lokaal zullen opduiken.’

Welke landen of sectoren lijken u interessant om in te investeren?

Davies: ‘Wij hebben een gediversifieerde portfolio en zijn wereldwijd belegd, maar de grootste blootstelling hebben wij aan de Amerikaanse markt. We geloven dat er nog altijd opportuniteiten zullen zijn in de snel groeiende technologiesector en de VS lopen daarin voorop. Ook China heeft uitstekende technologiebedrijven in huis. Europa is interessant, omdat het minder genoteerde blootstelling aan technologie heeft.’