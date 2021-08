Ransomwaregolf doet Palo Alto vliegen

Wall Street noteert in het groen. Internetbeveiliger Palo Alto schiet de hoogte in. Ford zou de productie van een elektrisch model fors opschroeven.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger. Twee zaken houden beleggers bezig. De eerste is de goedkeuring die de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA gisteren gaf voor de vaccins van Pfizer en BioNTech . Dat geeft Amerikaanse bedrijven meer munitie om vaccinatie af te dwingen bij hun werknemers, zoals eerder Disney en Amazon hebben gedaan. Dat kan de vaccinatiegraad verhogen, waardoor het oplopende aantal besmettingen een halt kan worden toegeroepen.

Het tweede dat beleggers in het oog houden is de bijeenkomst van centrale bankiers aanstaande donderdag in Jackson Hole. Het is daarbij uitkijken naar mogelijke uitspraken van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, over de mogelijke afbouw van de monetaire stimulus. Nu is de verwachting dat de Fed nog voor het einde van het jaar een afbouw aankondigt.

De S&P500 wint 0,3 procent.

Palo Alto

Het internetbeveiligingsbedrijf Palo Alto Networks schiet met meer dan 17 procent hoger op Wall Street. In de marge van het kwartaalrapport voor het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar brengt het spetterende prognoses. De reden voor die mooie prognoses? Een golf aan ransomware-aanvallen.

De verwachte omzetstijging in 2022 zal de marges ten goede komen. Keith Bachman Analist bij BMO Capital Markets

Voor het boekjaar 2022 voorziet het een omzet tussen 5,28 en 5,33 miljard dollar, een toename van 24 à 25 procent. 'We zagen een reeks van digitale aanvallen in het laatste kwartaal', zegt CEO Nikesh Arora. 'De dreiging van ransomware-aanvallen blijft toenemen. Dat laat zien dat overheden en bedrijven constant tekort schieten, waardoor veel partijen nu meer belang hechten aan internetbeveiliging.' Vorige week had T-mobile nog een groot probleem met internetbeveiliging. Bijna 53 miljoen mensen werden geraakt door een datalek waarbij hackers rijksregisternummers en rijbewijzen in handen kregen.

In het vierde kwartaal zag het bedrijf de omzet met 28 procent klimmen tot 1,2 miljard dollar. De winst per aandeel klom 8,1 procent tot 1,60 dollar. 'Het kwartaal was sterker dan verwacht', zegt analist Keith Bachman van BMO Capital Markets. 'De verwachte omzetstijging in 2022 zal de marges ten goede komen. Op de lange termijn denken we dat Palo Alto Networks kan profiteren van de toenemende uitgaven aan internetbeveiliging.'

Ford

Het aandeel Ford wint 2,2 procent. Het persbureau Reuters zei gisteren dat de autobouwer het doel heeft om in 2024 de productie van de F-150 Lightning, een elektrische pickup-truck, op te schroeven tot 80.000. Dat zou komen door een stijging van de vraag naar de auto.

De verwachting was eerder dat het bedrijf er tegen 2024 40.000 zou maken. Rond de 15.000 stuks zouden volgend jaar gemaakt worden, nadat Ford de auto in de lente van 2022 officieel heeft geïntroduceerd. Eerder dit jaar zei de automaker al dat het zijn investeringen in elektrische auto's zou opschroeven tot minimaal 30 miljard dollar tegen 2025. Daarnaast zal het een nieuwe divisie starten genaamd Ford Pro die focust op het bouwen van commerciële voertuigen en auto's voor de overheid.

Het maakte onlangs ook bekend dat het van de F-150 Lightning een bedrijfsvariant maakt. Deze zou een basisprijs van net onder de 40.000 dollar krijgen. Daarmee zal de auto ongeveer net zo duur zijn als de cybertruck van concurrent Tesla.