Recessie-alarm haalt beurzen wereldwijd onderuit

Het afgaan van een vaak gevolgd Amerikaans recessie-alarm duwt - samen met een Duitse krimp - de wereldbeurzen stevig in het rood.

Met de omkering van de Amerikaanse rentecurve - waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente onder de tweejaarsrente duikt - luidt de recessieklok op Wall Street. Als indicator heeft de omgekeerde rentecurve een vrije stevige reputatie opgebouwd. Sinds 1978 is dat recessie-alarm vijf keer afgegaan, en even vaak werd dat gevolgd door een recessie. Er zit wel een behoorlijke vertraging op de indicator volgens Credit Suisse, want de recessie volgt gemiddeld pas na 22 maanden.

Stephen Suttmeier, analist bij Bank of America, ziet het alvast somber in voor de beurs. 'De Amerikaanse aandelenmarkt leeft op geleende tijd na een omgekeerde rentecurve', zegt hij. De schrik zit er ook bij Amerikaanse beleggers goed in: ze sturen de drie belangrijkste graadmeters fors lager. De Dow Jones verliest 1,8 procent, voor de S&P500 en de Nasdaq loopt de schade op tot 1,7 procent.

Bankaandelen

-15% Macy's De luxeaandelen zitten in de ramsj. De boosdoener is Macy's, dat 15 procent keldert.

Vooral de bankaandelen krijgen klappen. Bank of America tuimelt 3,1 procent lager, JPMorgan glijdt met 3,3 procent uit en Citigroup incasseert een verlies van 3,5 procent.

Het verdienmodel van banken draait op het binnenhalen van geld via kortetermijndeposito's en het uitlenen ervan - met een hogere rente - aan bedrijven en consumenten voor een langere termijn. Nu de tienjaarsrente onder de tweejaarsrente is gezakt, komt dat model onder druk te staan.

Luxe

Ook de luxeaandelen zitten in de ramsj. De boosdoener is Macy's, dat 15 procent keldert. De luxewarenhuisketen verlaagde zijn winstprognose voor dit jaar als gevolg van gedwongen kortingen om overschotten van het lenteseizoen te liquideren. Nordstrom gaat 10,8 procent lager, de juwelenverkoper Tiffany moet een verlies slikken van 5 procent. De gevreesde recessie zit daar voor iets tussen, omdat ze consumenten in de eerste plaats doet besparen op luxeartikelen.

Voorts krijgt de energiesector een tik. Schlumberger krijgt een klap van 5,8 procent, terwijl ExxonMobil 3 procent verliest. Door de dreiging van een vertragende Amerikaanse economie een een wereldwijde groeivertraging daalt de vraag naar olie en gas. Dat zet druk op de prijzen van olie en gas en dus ook op de energieaandelen.

Brussel

Ook in Brussel was de stemming somber. De Bel20-index verloor 1,8 procent, met industriële waarden als de staalproducent Aperam (-4,5%) en Umicore (-3%) als grootste verliezers. Voor de bankgroep ING was er een verlies van 2,9 procent.

-1,8% Bel20 De Bel20-index verloor 1,8 procent, met de staalproducent Aperam (-4,5%) en Umicore (-3%) als grootste verliezers.

Ook in de rest van Europa zijn de banken kop van Jut. Deutsche Bank verliest 5,2 procent, BNP Paribas levert 2,6 procent in en Unicredit tuimelt 3,7 procent lager.

Daarnaast krijgen de autobouwers in Europa klappen. BMW gaat met 2,4 procent op de rem, Renault vliegt met 3,6 procent uit de bocht, Volkswagen schuift met 3 procent uit en de Mercedes-moeder Daimler slipt met 3,1 procent.