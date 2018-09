Recessie duwt Zuid-Afrikaanse rand naar afgrond

Het is kommer en kwel in de groeimarkten. Nadat Argentiniƫ en Turkije de voorbije weken ternauwernood hun munt hebben kunnen redden, zit de Zuid-Afrikaanse rand in de hoek waar de klappen vallen. De Zuid-Afrikaanse economie kromp onverwacht in het tweede kwartaal. De eerste recessie sinds 2009. Een hele resem activa zoals aandelen en obligaties in het land staan onder druk.