'Recessiegevaar is niet geweken'

Hoofdstrateeg Frank Vranken van de private bank Puilaetco vreest dat een economische vertraging een verkoopgolf kan creëren op de markt van de bedrijfsobligaties.

'Ik hoor niemand meer praten over een recessie', zei Vranken woensdag bij de voorstelling van de beleggingsstrategie voor 2020. 'Een paar maanden geleden ging er nog een recessie-alarm af.' Hij verwees daarmee naar de omgekeerde rentecurve.

'Iets meer dan een halfjaar geleden was de inverse rentecurve nog hét onderwerp van gesprek. We weten dat zo'n fenomeen vaak de voorbode is van een recessie 6 tot 18 maanden later.'

Beleggers staren zich volgens Vranken blind op de goede economische prestaties van de VS, de grootste economie ter wereld, en zijn te optimistisch. 'De euforie doet dan ook ietwat vreemd aan.'

Iedereen lijkt wel last te hebben van spontane amnesie, voegt Vranken eraan toe. 'Ik heb nog geen enkele strateeg over dat recessiealarm gehoord: het is uit de hoofden verdwenen. Maar de risico's zijn er natuurlijk nog altijd.'

Bedrijfsobligaties

Vranken vreest dat een afkoeling van de Amerikaanse economie negatieve gevolgen zal hebben voor de markt van de bedrijfsobligaties. Amerikaanse ondernemingen moeten in de komende vijf jaar grote bedragen aan schulden herfinancieren. 'We staan nu op een delicaat punt, want de helft van de Amerikaanse bedrijfsobligaties met een kwaliteitsrating heeft een BBB-waardering. Dat is maar één trap boven een rommelstatus.'

'Het extra rendement dat je op dit soort obligaties krijgt, vergeleken met een Amerikaanse staatsobligatie, is tegelijk historisch laag. Er mag maar weinig fout gaan. Daar zie je nu nog niets van. Het percentage ondernemingen dat zijn schulden niet kan afbetalen is laag, maar dat komt omdat de Amerikaanse economie nog erg goed draait.'