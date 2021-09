Rechter in Californië geeft aandeel Apple dreun

Een rechtbank in de VS oordeelt dat Apple niet langer ontwikkelaars mag dwingen tot in-app verkopen.

Kort na de opening van Wall Street viel een belangrijke uitspraak in de rechtszaak tussen techgigant Apple en Fortnite-maker Epic Games. Een rechter in Californië heeft beslist dat Apple niet langer ontwikkelaars mag dwingen om gebruik te maken van in-app verkopen, waarbij Apple 15 tot 30 procent van de inkomsten krijgt. Het aandeel van Apple zakte met bijna 3 procent na het nieuws.

Sinds vorig jaar zijn Epic en Apple in een strijd verwikkeld, nadat Epic eenzijdig had beslist een eigen betalingssysteem in zijn iPhone-app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en zette de programma's van Epic daarom uit de App Store. 'De rechtbank concludeert dat de werkwijze van Apple kritische informatie voor consumenten verstopt en dat het bedrijf illegaal de keuze van consumenten beperkt.'