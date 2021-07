Recordaantal bedrijven haalt geld op via Brusselse beurs

32 ondernemingen hebben in het eerste halfjaar via Euronext Brussel hun kapitaal verhoogd.

De beurs van Brussel heeft in het eerste halfjaar een belangrijke rol gespeeld als financieringsbron van bedrijven. Liefst 32 ondernemingen hebben via de beurs hun kapitaal opgetrokken. 'Dat is een recordaantal', zei Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel, bij de voorstelling van de halfjaarcijfers. Over heel 2020 waren er 28 kapitaalverhogingen. Die operaties houden geen rekening met beursintroducties.

Argenx, Aedifica en WDP haalden de grootste bedragen op met een kapitaalverhoging.

De 32 bedrijven haalden samen 2,3 miljard euro op. Van Dessel: 'Vooral vastgoed- en biotechbedrijven financierden zich dit jaar via de beurs.' Argenx (1,1 miljard), Aedifica (286 miljoen) en WDP (200 miljoen) verhoogden hun kapitaal het meest.

Argenx profiteerde van de goede studieresultaten van een experimenteel geneesmiddel om geld op te halen. Vastgoedbedrijven zijn populair omdat beleggers in de context van lage rente op zoek zijn naar aandelen met een stabiel en hoog dividend.

Vier beursintroducties

Voorts verwelkomde de beurs vier nieuwe bedrijven. Het internet- en tv-platform Choice, het waterzuiveringsbedrijf Ekopak, de specialist dierengeneeskunde Theravet en de gewasbeschermer Biotalys zijn sinds kort beursgenoteerd. Het IT-bedrijf Flexos en de specialist in technisch textiel Sioen verdwenen van de beurs.

Er zitten beursintroducties in de pipeline. Vincent Van Dessel CEO Euronext Brussel

'Er zitten beursintroducties in de pipeline', signaleerde Van Dessel. 'We verwachten beursintroducties in het tweede halfjaar, maar veel zal afhangen van de marktomstandigheden.' Hij merkte op dat ook een beursintroductie van een spac (blancochequebedrijf) mogelijk is. De chemiedistributeur Azelis plant een beursintroductie. In februari raakte bekend dat de investeerder Dieter Aelvoet timmert aan de eerste Belgische spac.

De totale waarde van alle genoteerde aandelen groeide dankzij de hogere koersen en kapitaalverhogingen naar 339 miljard euro. De Bel20 en de Bel Mid (middelgrote aandelen) stegen in het eerste halfjaar met 14 procent. De Bel Small klom met 19,4 procent. AB InBev is met een beurswaarde van 103 miljard goed voor bijna een derde van de beurskapitalisatie.

Ondanks de stijgende koersen daalde de omzet van de beurs.

Ondanks de stijgende koersen daalde de omzet van de beurs met 12 procent naar gemiddeld 383 miljoen euro per dag, het laagste peil sinds 2014. Die terugval is vooral te wijten aan de lagere handel in zwaargewicht AB InBev (-24%). De handel in aandelen van de Bel Mid verminderde slechts lichtjes en die in aandelen van de Bel Small steeg met ruim 20 procent. Het aandeel van de niet-Bel20-aandelen in de totale omzet steeg naar een recordhoogte van 16,3 procent.

Actieve kleine belegger

Van Dessel beklemtoonde dat de kleine belegger erg actief blijft. Het aandeel van de handel van particuliere beleggers in de totale beursomzet daalde in het eerste halfjaar weliswaar naar 3,75 procent, maar dat aandeel blijft veel hoger dan in 2019 (2,87%). Van Dessel: 'Dit is structureel. De retailbelegger is veel actiever dan voor de coronacrisis.'

Particuliere beleggers zijn goed voor 2,6 procent van de handel in Bel20-aandelen en 14,2 procent van de handel in niet-Bel20-aandelen. Van Dessel merkt op dat retailbeleggers meer dan vroeger Bel20-aandelen verhandelen. Hun marktaandeel in de handel van andere aandelen is relatief stabiel.

De overheid moet voor kleine aandelen de roerende voorheffing verlagen en de beurstaks schrappen. Vincent Van Dessel CEO Euronext Brussel

De topman van de beurs herhaalde dat kleine en middelgrote ondernemingen afhankelijk zijn van de kleine belegger. Hij drong opnieuw aan op een verlaging van de roerende voorheffing en een schrapping van de beurstaks voor aandelen van bedrijven met een beurswaarde van minder dan 1 miljard euro.