Recticel: 'Koop één divisie, en krijg de rest gratis'

De schuimrubberspecialist Recticel geniet van een forse koersdoelverhoging door ING. In een opbreekscenario is één van de twee grootste afdelingen al evenveel waard dan de huidige beurswaarde, stelt de bank.

De ING-analisten Maxime Stranart en Stijn Demeester trekken hun koersdoel voor Recticel op van 9,5 tot 11 euro en bevestigen hun koopadvies. Ze vertrouwen er op dat Recticels transformatie zich zal doorzetten, waarbij een bod op het hele bedrijf of onderdelen ervan een realistisch scenario is.

Eerder dit jaar verkocht Recticel een belang van 51 procent in zijn afdeling auto-interieurs aan de durfkapitaalgroep Admetos. De resterende participatie kan het Wetterse bedrijf via een optiestructuur vanaf 2024 van de hand doen. Daarnaast verkocht Recticel zijn belang van 50 procent in de joint venture Eurofoam, een maker van soepelschuimen, aan zijn Oostenrijkse partjer Greiner. Recticel werd zo schuldenvrij.

Twee keer 400 miljoen

ING stelt dat de som van de overblijvende delen meer waard is dan waar de markt rekening mee houdt. ‘In de eerst plaats trekken we de waardering van de overblijvende soepelschuimactiviteiten met een kwart op, op basis van vergelijkbare transacties in de markt. We waarderen de tak op 400 miljoen euro, of 11,3 keer de ondernemingswaarde versus de brutobedrijfswinst. Dat is dezelfde waardering als de Eurofoam-transactie, hoewel Recticel dankzij de grotere bijdrage van technische schuimen een betere productmix heeft.’

30% Isolatiespelers Sectorgenoten van Recticels isolatietak zijn sinds Nieuwjaar met 30 procent gestegen.

‘Ten tweede zijn sectorgenoten voor de isolatietak sinds eind maart met 30 procent gestegen. Bij het afgeketste bod van Kingspan en Greiner op Recticel in 2019 werd naar verluidt een waarde van 400 miljoen op de isolatietak gekleefd.’

‘De ondernemingswaarde van Recticel (voor de stijging van dinsdag, red.) bedraagt 440 miljoen euro. Dat betekent dat de huidige beurskoers slechts de faire waarde van een van de twee activiteiten met de hoogste toegevoegde waarde weerspiegelt’, vatten de analisten samen. De derde tak, het slaapcomfort, waarderen ze op 66 miljoen euro.

Speculatieve plaatje