Recticel haalt alles uit de kast om elke stem te mobiliseren

Voor de chemiegroep Recticel telt op 6 december elke stem. De algemene vergadering beslist dan over de verkoop van de technische schuimen aan het Amerikaanse Carpenter. Het wordt spannend om meer stemmen te verzamelen dan tegenstander Bois Sauvage.

Sinterklaasdag wordt cruciaal voor de toekomst van Recticel . De Wetterse schuimrubberspecialist organiseert op 6 december zijn bijzondere algemene vergadering waar de aandeelhouders zich uitspreken over het onvoorwaardelijke bod van de Amerikaanse groep Carpenter op de tak technische schuimen. De Amerikanen waarderen de divisie op 656 miljoen euro, of 11,65 euro per aandeel. Dat is niet veel minder dan het lopende overnamebod van 13,50 euro op heel Recticel van de Oostenrijkse rivaal Greiner. Met de verkoop van de afdeling en de omvorming tot een pure isolatiespeler wil Recticel op termijn meer aandeelhouderswaarde creëren en hoopt het de Oostenrijkers af te blokken.

Om de verkoop te bezegelen is een gewone meerderheid nodig. Een minimale opkomst is niet vereist. De holding Bois Sauvage zal tegenstemmen. De investeringsmaatschappij van de familie Paquot beloofde haar pakket van 27,08 procent aan Greiner te verkopen.

Janus Henderson

Voor Recticel is het cruciaal meer ja-stemmen dan de nee-stemmen van de holding uit de Brusselse Wildewoudstraat te verzamelen. De op een na grootste aandeelhouder is de Britse vermogensbeheerder Janus Henderson. Die kocht dit jaar flink wat aandelen op de beurs en rapporteerde in mei een belang van 5,04 procent. KBC Asset Management is de derde grootste aandeelhouder met 3,01 procent. Andere vermogensbeheerders zoals Candriam, Capfi Delen en BNP Paribas bezitten naar schatting tussen 2 en 3 procent van het kapitaal, maar zijn onder 3 procent niet meldingsplichtig.

Er is een degelijke kans dat de verkoop van Engineered Foams goedgekeurd raakt. Wim Hoste Analist KBC Securities

Omdat vermogensbeheerders meestal voor de beste prijs gaan, zullen ze wellicht voor de verkoop stemmen. KBC Securities noemt het bod van Greiner ondermaats en hanteert een koersdoel van 18 euro voor Recticel. Het beurshuis werd ook betaald door Recticel om een fairness opinion over Greiners bod te geven. De aandelen die Recticel zelf bezit, 0,59 procent, zijn niet stemgerechtigd. Die van CEO Olivier Chapelle zijn dat wel. Hij heeft 0,49 procent van Recticel in handen.

Een groot deel van de stukken zit bij particuliere beleggers. Om hen te informeren en ja te doen stemmen, opent Recticel zijn website tijdelijk met een informatiekamer. ‘Als aandeelhouder hebt u een belangrijke rol in deze cruciale beslissing voor Recticel’, stelt het bedrijf.

Al wie bij het slot op 22 november aandeelhouder is, mag stemmen. Aanmelden kan tot 30 november. Stemmen kan elektronisch, per brief of fysiek op de vergadering in het Van der Valk-hotel bij de luchthaven van Zaventem. U kunt uw volmacht ook aan voorzitter Johnny Thijs geven.

De meeste banken en brokers rekenen kosten aan om een attest voor een algemene vergadering uit te reiken. Het Nederlandse DeGiro rekent daar 100 euro voor aan. Bij ReBel (7,56 euro), Keytrade (10 euro) of Bolero (15 euro) bent u goedkoper af. Bij Fortis en SaxoBank is het gratis. Saxo biedt ook een dienst voor digitaal stemmen aan via het fintechbedrijf Broadridge. Die kost 30 euro per kwartaal en 5 euro per uitgebrachte stem.

‘We denken dat er een degelijke kans is dat de verkoop van Engineered Foams goedgekeurd raakt’, zegt Wim Hoste, analist van KBC Securities. ‘De strategie om een pure isolatiespeler te worden is de beste manier om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Al sluiten we een nieuwe zet door Greiner, zoals het verhogen van de biedprijs, niet uit.’

Kris Kippers van Degroof Petercam herhaalde maandag zijn koopadvies en koersdoel van 20,70 euro. ‘Het overblijvende Recticel kan werken met lagere kosten. Dat kan de waardering hoger sturen.’ Recticel noteert gevoelig lager dan de Ierse isolatiespeler Kingspan. Die rapporteerde maandagochtend een omzetgroei van 53 procent in het derde kwartaal.