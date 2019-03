‘Recticel in vier jaar niet zo goedkoop'

Het is geleden van de kapitaalverhoging in 2015 dat de schuimrubbergroep Recticel nog zo goedkoop was. Dat stelt de zakenbank Berenberg, die het aandeel een koopadvies geeft.

Sinds oktober verloor het aandeel Recticel 35 procent. Het bedrijf uit Wetteren kreeg te kampen met een verkoopgolf door het zwakke einde van 2018 en het uitblijven van de verkoop van de autotak, stellen de analisten Christoph Greulich en Anna Patrice. Voor 2019 zijn ze optimistisch gestemd.

Ze denken dat Recticel erin zal slagen de brutobedrijfswinst (ebitda) op te drijven, zoals het management voorspelt. Ze stippen ook aan dat Recticel, ondanks een minder goede tweede jaarhelft, een recordnettowinst realiseerde. Het dividend gaat dan ook nog 9 procent vooruit.

Dankzij fabriekssluitingen en investeringen in innovaties moet Recticel zijn winstmarge kunnen opkrikken. Christoph Greulich en Anna Patrice Analisten Berenberg

Voor 2019 gaan de analisten uit van een vlakke omzet. In volumes moet Recticel wel in staat zijn om te groeien, maar het bedrijf zal zijn prijzen verlagen omdat de basisgrondstoffen goedkoper zijn geworden. De isolatietak kent alvast een sterk jaarbegin, en zou moeten profiteren van de expansie naar Scandinavië. Recticel opende er een fabriek in Finland. De markt van soepelschuim voor meubelen en matrassen heeft het echter nog moeilijk. ‘Maar dankzij fabriekssluitingen en investeringen in productinnovaties moet het mogelijk zijn de winstgevendheid op te krikken’, menen de Berenberg-analisten. Ze zien de ebitdamarge met 90 basispunten stijgen tot 8,2 procent.

'Koopgelegenheid'

‘De operationele prestatie van Recticel rechtvaardigt de sterke koersval van de voorbije maanden niet’, besluiten ze. ‘De zorgen zijn overdreven en we verwachten een solide jaar. De huidige zwakte is een koopgelegenheid. Tegen 8,1 keer de winst en 5,5 keer de ondernemingswaarde versus de brutobedrijfswinst is het aandeel niet meer zo goedkoop geweest sinds de kapitaalverhoging van 2015.’