Recticel voorziet zonnig 2021

De schuimrubberproducent verwacht een forse groei in de brutobedrijfswinst en een 'significante' stijging van de omzet.

Recticel kwam vrijdag met relatief meevallende resultaten over het pandemiejaar 2020. De omzet zakte 6 procent tot 829 miljoen euro, terwijl analisten rekenden op een krimp van 9 procent. De brutobedrijfswinst kreeg een tik van 17 procent tot 59 miljoen euro. In het tweede halfjaar zag het bedrijf een verbetering met een omzet- en winstgroei van respectievelijk 7 en 10 procent.

Opvallend: het dividend stijgt licht tot 0,26 euro bruto, van 0,24 euro over boekjaar 2019.

Het (iets) hogere dividend straalt vertrouwen uit. Idem bij de outlook: CEO Olivier Chapelle voorspelt voor 2021 een 'substantiële' stijging van de omzet en een groei in de brutobedrijfswinst van 30 procent. Die prognose houdt bovendien nog geen rekening met de winstbijdrage van FoamPartner, de grote in november aangekondigde deal rond 'technisch schuim' voor onder meer geluidsisolatie.

Slaapcomfort

Het management laat verder nog eens officieel weten dat het de beddendivisie wil verkopen. Eerder zei de onderneming de tak Slaapcomfort 'strategisch te evalueren'.

De matrassentak wist de omzet in de tweede helft van 2020 op te krikken met 8 procent dankzij de sterke vraag die volgde op de versoepelingen van de lockdownmaatregelen na de eerste coronagolf. Die groei zat hem vooral in het derde kwartaal (+18%). In de laatste drie maanden van het jaar bleef de verkoop stabiel door problemen met de bevoorrading in de laatste vier maanden van het jaar.

Nu het de beddendivisie wil verkopen zal het bedrijf in de toekomst op twee benen staan: de isolatietak en de soepelschuimdivisie.

De isolatietak zag de omzet in de tweede jaarhelft met een forse 16,4 procent klimmen. Dat komt door een combinatie van sterke volumes en hogere verkoopprijzen als gevolg van de gestegen grondstofprijzen.

Recticel kreeg in 2020 via twee grote deals een grondige make-over. CEO Chapelle ontpopte zich zo tot de Jani Kazaltzis van de Brusselse beurs. op het hoogtepunt van de eerste golf van de coronacrisis verkocht het bedrijf 51 procent van zijn autodivisie aan de investeringsmaatschappij Admetos. De resterende 49 procent volgt later.

Verdubbeling nettowinst

Tegelijk stapte Recticel uit de joint venture met Eurofoam. De uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van Eurofoam, plus de winstbijdrage van de tak uit de eerste jaarhelft, hielp de nettowinst over 2020 ruim verdubbelen tot 63 miljoen euro of 1,13 euro per aandeel.