Reddit-aandeel Roblox schittert bij beursdebuut

Roblox beleeft een succesvolle eerste beursdag. De populariteit bij particuliere beleggers kan het aandeel stevig schommelen.

Het onlinegamingplatform Roblox maakt woensdag zijn beursdebuut. Volgens een rondvraag door het onderzoeksbureau Bernstein verwachtten beleggers een openingskoers tussen 30 en 120 dollar. De New York Stock Exchange (NYSE) stelde een referentieprijs vast van 45 dollar. Het aandeel opende op 64,50 dollar.

'De meeste professionals geloven dat er een zware interesse is bij particuliere beleggers, waardoor er niet echt een een limiet is op de prijs van het aandeel', zegt Bernstein-analist Todd Juenger. Het aandeel is dan ook in trek bij de zogenaamde Reddit-beleggers, die elkaar via het gelijknamige forum opjutten om aandelen te kopen met een hoog potentieel. Analisten houden er dan ook rekening mee dat de eerste beursdag een volatiele sessie kan worden.

In de laatste negen maanden waarover het bedrijf rapporteerde boekte het een verlies van 203,2 miljoen dollar, wat groter was dan het verlies van 45,3 miljoen een jaar eerder. De omzet ging wel 68 procent hoger tot 588,7 miljoen dollar.

Gaming

Roblox is door de in Canada geboren Amerikaan David Baszuckizag opgericht. Zijn creatie is een platform waarop mensen hun eigen games kunnen ontwerpen. Andere gebruikers kunnen die games dan weer spelen. Roblox is een eigen ecosysteem met regels en een economie. Daarnaast heeft het platform een eigen munt - de robux - waarmee gebruikers aankopen kunnen doen om andere kleding of extra krachten te krijgen.

Om omzet te genereren krijgt Roblox 30 procent van de aankopen die spelers in de spelletjes doen. De overige 70 procent gaat naar de ontwikkelaars van de games. Daarnaast krijgt het bedrijf een commissie als ontwikkelaars hun robux omwisselen in echte dollars.

Door de pandemie steeg het aantal gebruikers spectaculair. Het aantal actieve leden steeg met 97 procent tot 36 miljoen. Leden gebruiken het platform niet alleen om te gamen. Veel gebruikers nodigen hun vrienden uit om mee te spelen of om gewoon met ze te praten. Daarmee is Roblox meer dan een gameplatform, het is een sociale netwerksite.