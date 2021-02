Reddit-beleggers springen weer op GameStop

Het aandeel GameStop verdubbelde woensdag in waarde. Beleggers hopen op een strategiewissel na het ontslag van financieel directeur Jim Bell.

Het persagentschap Bloomberg meldde dinsdag dat Jim Bell, de CFO van de keten van videogameswinkels, aan de deur was gezet wegens meningsverschillen over de strategie. In de nabeurshandel ging het aandeel GameStop daarop 4,8 procent hoger.