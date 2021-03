Reddits starten nieuw offensief

Wall Street wint terrein, maar de Nasdaq blijft achter. De Reddit-beleggers stuwen Tanger de hoogte in. Square koopt het muziekstreamingbedrijf Tidal van Jay-Z.

De Amerikaanse beurzen gaan overwegend hoger, maar de techbeurs Nasdaq gaat na een forse afstraffing woensdag wederom lager. Rond 17.00 noteert de Nasdaq Composite 0,2 procent in de min. Eerder op de dag bereikte de Nasdaq een dieptepunt van 12.782,3 punten. Dat is ruim 100 punten minder dan de slotkoers op 31 december 2020, met name 12.888,3 punten. Daarmee was de winst die de technologiebeurs dit jaar had vergaard, volledig verdwenen.

Wat gebeurt er met tech?

De oorzaak is bekend: de rente stijgt door de verwachting dat de economische groei zal aantrekken. Dat maakt investeren in groeibedrijven minder interessant (zie uitleg in video). Bovendien zijn de waarderingen van veel technologiebedrijven (zeer) hoog opgelopen.

Redditbeleggers

Het is weer zover: de Reddit-beleggers openen weer de aanval op shortsellers. Dit keer wordt de specialist in vastgoed voor shoppingcenters Tanger , na GameStop het meest geshorte aandeel op Wall Street, massaal opgekocht. Tanger gaat dan ook 14 procent hoger. Ook woensdag steeg het aandeel met meer dan 9 procent.

De Reddit-beleggers gebruiken de Reddit-pagina Wallstreetbets als communicatiemiddel om gerichte acties op bepaalde, veel geshorte aandelen te coördineren. Shortsellers lenen aandelen en verkopen die op de markt met het doel ze later tegen een lagere prijs terug te kopen. Maar de Redditbeleggers steken daar een stokje voor.

Door gecoördineerd massaal specifieke aandelen aan te kopen duwen de Redditbeleggers de prijs van het aandeel fors hoger. Daardoor zien shorters hun verliezen fors oplopen, waardoor ze gedwongen worden hun posities met forse verliezen te sluiten. Het sluiten van de posities zorgt weer voor een verder opwaarts koerseffect. Dat noem je een 'short squeeze'.

Eerder veroorzaakten de Redditbeleggers zo'n 'short squeeze' in de aandelen GameStop en AMC . Net als die twee bedrijven zit ook Tanger in zwaar weer. Door de coronapandemie bezoeken veel minder mensen de shoppingscenters uit angst besmet te raken met het virus.

Square

Het betalingsbedrijf Square legt 297 miljoen dollar op tafel voor een meerderheidsbelang in Tidal, het muziekstreamingbedrijf van de rapper Jay-Z. Het overnamebedrag wordt deels in cash, deels in aandelen betaald. Jay-Z en enkele andere artiesten-aandeelhouders behouden een minderheidsbelang. Jay-Z krijgt ook een zitje in de raad van bestuur van Square. De rapper lijkt alvast een goede zaak te doen: hij kocht Tidal in 2015 voor 56 miljoen dollar.