Redt Duitsland opnieuw de meubelen bij Elia?

Daardoor is de winst direct gelinkt aan de investeringen die Elia doet. Bij de halfjaarcijfers werd duidelijk dat het bedrijf dan ook fors profiteert van de investeringen in zijn Duitse dochterbedrijf 50Hertz . De uitbater van een deel van het Duitse stroomnet krikte de gecorrigeerde nettowinst toen met bijna 12 procent op. Daardoor wist het bedrijf ondanks de matig verlopen Belgische activiteiten - onder andere het gevolg van een tariefdaling in ons land - de winst op peil te houden.

50Hertz

'De moeite waard'

KBC Securities verwacht dat de winst van Elia in de komende jaren flink toeneemt door de toenemende investeringen in duurzaamheid. 'Elia is centraal gepositioneerd in een veranderende Europese energieomgeving. Hoewel we in 2020 en 2021 een tragere groei van de winst per aandeel zien, verwachten we een winstgroei van 8,7 procent per jaar tegen 2024.'