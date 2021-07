Regelmanie duwt Chinese beurzen naar berenmarkt

De steile val van de Chinese en Hongkongse beurzen doet ook de trackers en fondsen die de groeimarkten schaduwen pijn. De exodus kan nog aanhouden, waarschuwen meerdere strategen, en China in een berenmarkt duwen.

De Chinese Communistische Partij laat haar tanden zien aan enkele grote privébedrijven en daarmee ook aan de beurs. En die tanden zijn vlijmscherp. Peking legt bijna iedere dag nieuwe regels op aan de private ondernemingen, die daarmee hun winstpotentieel aangetast zien. Onderwijsbedrijven, goed voor een omzet van 100 miljard dollar, mogen voortaan zelfs geen winst meer maken of buitenlands kapitaal ophalen. JP Morgan reageerde dat die aandelen ‘in feite niet-investeerbaar’ zijn geworden. De grootste online aanbieder van onderwijspakketten, Gaotu Techedu, decimeerde in twee dagen.

De reus in maaltijdbezorging Meituan nam dinsdag op de beurs van Hongkong een nooit geziene duik van 18 procent, nadat er maandag al 14 procent was afgegaan. 60 miljard dollar marktwaarde ging in rook op. Sinds februari is de marktleider gehalveerd. Peking vaardigde deze week een litanie van nieuwe voorschriften uit voor de online voedselbezorgers, waardoor het veel moeilijker wordt data te gebruiken en goedkoop te leveren. Meituan moet voortaan het minimumloon voor zijn koeriers garanderen, wat volgens analisten de winstmarge stevig kan aantasten.

WeChat opgeschort

De essentie Peking vaardigt bijna elke dag nieuwe restricties uit die het privébedrijven moeilijker maken en hun winstgevendheid op lange termijn dreigen aan te tasten.

Een van de slachtoffers is Tencent. De internetreus schort tot minstens begin augustus nieuwe registraties op voor China's populairste app WeChat.

De CSI300-index met grote Chinese bedrijven kelderde al 18 procent.

De exodus uit China treft miljoenen beleggers die via trackers en fondsen in de groeimarkten investeren.

Ook de technologiereuzen moeten eraan geloven. Tencent, waartegen al een antitrustonderzoek loopt, schortte dinsdag de registratie van nieuwe gebruikers voor zijn app WeChat op. Officieel wegens een technologische update, maar kenners twijfelen daaraan. De populairste app waarmee 1 miljard Chinezen online converseren, zoeken, bestellen, spelletjes spelen en betalen, is een doorn in het oog van de Partij, die vreest dat al die data in handen van een privéspeler haar almacht kunnen aantasten. Tencent kelderde in drie dagen bijna 20 procent. De Nederlandse holding Prosus , waar Tencent vier vijfde van de waarde uitmaakt, slikte een gelijkaardige pandoering.

Dat de beurzen op korte termijn fors onderuit gaan, is een neveneffect dat Peking niet lijkt te deren. Volgens insiders is het president Xi Jinping menens om de privésector nog meer aan banden te leggen. Volgens de partij vergroten sommige grote bedrijven de ongelijkheid, doen ze de financiële risico’s toenemen en ondermijnen ze de macht van de overheid. Xi wil aantonen dat slechts één iemand de lakens uitdeelt in het land: hijzelf.

Ruw ontwaken

Voor de aandeelhouders is het een ruw ontwaken. Buitenlandse beleggers kiezen het hazenpad. Cathy Wood, de invloedrijke beheerder van de ARK Innovation-trackers, gooide alle Chinese aandelen buiten, blijkt uit een update op haar website. De beurs van Hongkong zakte dinsdag in de loop van de dag meer dan 5 procent om 4,2 procent lager af te sluiten. De Chinese CSI300-index zakte 3,5 procent. Sinds februari ging er 18 procent af, waardoor China bijna in een berenmarkt zit (een daling met 20 procent).

Er kwam ook een exodus op gang uit Chinese obligaties. Daardoor steeg de langetermijnrente er 7 basispunten tot 2,94 procent, de grootste toename in een jaar. De yuan viel 0,6 procent terug tot 6,52 per dollar.

Groeimarktenindex

De Chinese verkoopgolf weegt ook op de indexen en fondsen die de groeimarkten schaduwen. De MSCI Emerging Markets Index gaf de voorbije jaren een steeds groter gewicht aan Chinese bedrijven, omdat ze toegankelijker werden voor buitenlandse beleggers. In 2018 kregen voor het eerst lokaal genoteerde aandelen uit Shanghai en Shenzen een stek in de populairste groeimarktenindex. Chinese aandelen waren eind juni goed voor een gewicht van 34,3 procent in de beursbarometer. Die bengelt al 12 procent lager dan midden februari. Via trackers investeren ook tienduizenden Belgen in de groeimarktenindex.

Beleggers vrezen dat steeds meer sectoren het doelwit zullen worden. Dinsdag zakte de sectorindex van de Chinese gezondheidsbedrijven met 8 procent, de vastgoedsector met 5 procent.

We zien meer risico’s voor een groeivertraging en margedruk op korte termijn. Alicia Gap Stratege Citigroup

‘Niet de regelgeving op zich, wel de snelle opvolging en implementatie ervan verrassen ons’, zegt stratege Alicia Yap van Citigroup. ‘We zijn voorzichtiger geworden met Chinese bedrijven. We zien meer risico’s voor een groeivertraging en margedruk op korte termijn. Het is te vroeg om voluit te kopen. Politiek risico kan je moeilijk in modellen gieten.’

'Overtrokken'

Niet iedereen deelt die mening: ‘De daling is overtrokken’, meent analist Thomas Chong van het beurshuis Jefferies. ‘Iedereen wist dat Peking strenger zou optreden, soms terecht om de werknemers eerlijke lonen te geven. De bedrijven zullen zich aan de regels aanpassen, waarna ze hun groei kunnen verderzetten.’