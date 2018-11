Relance olie- en gasindustrie geeft Brunel vleugels

De sterke cijfers zijn te danken aan de heropleving van de olie- en gasindustrie, waar Brunel hoofdzakelijk actief is. Die sector slabakte jarenlang door een kwakkelende olieprijs. 'Het snelle herstel van de olie- en gasindustrie zit op schema,' aldus CEO Jilko Andringa. 'De vooruitzichten van onze activiteiten in die industrie laten een opwaartse trend zien.'

Het Nederlandse uitzendbureau kende groei in alle regio's. De verkopen in Nederland en Duitsland stegen met respectievelijk 16 en 13 procent terwijl de omzet in het Midden-Oosten en India een indrukwekkende vlucht nam van 53 procent.

Marcel Achterberg van het beurshuis Degroof Petercam is positief verrast door de cijfers. 'Door de malaise in de Europese autosector maakten we ons zorgen over de prestatie in Duitsland,' zegt hij. 'Maar nu blijkt dat ze er een dubbelcijferige groei kunnen voorleggen. Ook de groei in het Midden-Oosten en de rest van de wereld (omzet: +26%) maakt indruk.'