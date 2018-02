Renault pakt uit met recordwinst

Renault, dat voor 15 procent eigendom is van de Franse staat, boekte vorig jaar een omzetgroei van 14,7 procent. Het is het vijfde jaar op dat Renault de omzet ziet toenemen. De operationele winst steeg zelfs met meer dan 17 procent tot 3,8 miljard euro. De nettowinst kwam boven 5 miljard euro uit, een nieuw record en een eind boven de analistenverwachtingen.

Het bedrijf heeft meerdere merken in huis: Renault, Dacia, Lada en Alpine. Het heeft bovendien een minderheidsbelang in Nissan dat op zijn beurst de grootste aandeelhouder is van Mitsubishi. Met alle merken samen onttroonde de groep onlangs Volkswagen als grootste autoproducent ter wereld.