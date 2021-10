'Rendement groene obligatie Immobel is fair'

De nieuwe obligaties van Immobel bieden volgens specialisten een marktconforme vergoeding. Maar het is niet zeker of dat voldoende zal zijn om de inflatie te compenseren.

De vastgoedontwikkelaar Immobel lanceert donderdag een uitgifte van groene obligaties. Hij wil 75 tot 125 miljoen euro ophalen met het papier, dat een looptijd van 6,5 jaar heeft. De uitgifte mikt vooral op particuliere beleggers.

De opbrengst van de obligaties dient voor de financiering of herfinanciering van groene en energie-efficiënte vastgoedprojecten. Een voorbeeld is Multi, het eerste CO2-neutrale kantoorgebouw dat in gebruik is in Brussel. De vraag naar groene obligaties is groot, waardoor hun rendement vaak iets lager is dan dat van klassieke obligaties. De vastgoedontwikkelaar Atenor was in maart de eerste Belgische onderneming die groene obligaties uitgaf voor particuliere beleggers.

De coupon van de obligaties van Immobel bedraagt 3 procent. Maar particuliere beleggers moeten bij inschrijving 1.018,75 euro betalen voor een obligatie met een nominale waarde van 1.000 euro. Daardoor daalt het brutorendement naar 2,68 procent. Het nettorendement na roerende voorheffing van 30 procent bedraagt 1,79 procent. Ter vergelijking, het dividendrendement van Immobel bedraagt 3,6 procent bruto en 2,5 procent netto.

De essentie De vastgoedontwikkelaar Immobel geeft groene obligaties uit met een looptijd van 6,5 jaar.

Het nettorendement van de obligaties bedraagt 1,79 procent.

De obligaties zijn structureel achtergesteld en hebben daardoor een hoger risicoprofiel.

Specialisten noemen het rendement van de obligaties fair en marktconform.

Als de 'aangepaste gearing' (schuldgraad) van Immobel boven 75 procent stijgt, wordt de coupon van de obligaties met 1 procentpunt verhoogd, luidt het in een clausule. De vastgoedontwikkelaar had eind juni een schuldgraad van 64 procent. Hoe hoger de schuldgraad van een onderneming, hoe groter het risico van haar obligaties. Dat vertaalt zich logischerwijs in een hoger rendement.

Structureel achtergesteld

'De obligaties zijn structureel achtergesteld aan de door zekerheden gewaarborgde verbintenissen van Immobel en aan de gewaarborgde en niet-gewaarborgde schuld van de dochtervennootschappen.' Dat betekent dat bij een faillissement van Immobel eerst de gewaarborgde schulden en de schulden van de dochterbedrijven worden terugbetaald en pas daarna de nieuwe obligaties.

Daarom geeft KBC de obligaties de tweede hoogste risicoscore op een zevenpuntenschaal. De bank zegt ook dat de obligaties in de eerste plaats geschikt zijn voor beleggers met een erg dynamisch risicoprofiel.

Schulden zijn 'beheersbaar'

'De schulden van Immobel zijn beheersbaar', zegt het beursblad De Belegger in een commentaar over de obligatie-uitgifte. 'Het geboden rendement is marktconform. U mag intekenen, maar houd de inleg beperkt.' De Belegger raadt beleggers aan voldoende geld opzij te houden, omdat de marktrente de komende maanden verder kan stijgen.

U mag intekenen, maar houd de inleg beperkt. De Belegger

'Netto krijg je als belegger een rendement dat 213 basispunten hoger is dan op een Duitse staatsobligatie. Op zich lijkt me dat een faire vergoeding', zegt Pieter De Ryck, obligatiespecialist van de private bank Van Lanschot. 'Maar de vraag is of die vergoeding hoger zal zijn dan de inflatie.' De Europese Centrale Bank streeft naar 2 procent inflatie per jaar op middellange termijn.