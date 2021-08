Renovatieboomer op kop in S&P500

Wall Street gaat lager in afwachting van de notulen van de Fed. De doe-het-zelfketen Lowe's is de grootste stijger in de S&P500. Hogere kosten remmen woningbouw in de VS.

De Amerikaanse beurzen gaan lager, de S&P500 zakt 0,1 procent. Beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de Amerikaanse centrale bank (Fed), die om 20.00 uur naar buiten komen (houd hiervoor onze Markten-Live-blog in de gaten). Daaruit zal blijken hoe de Fed-bestuurders denken over de snelheid waarmee de stimulusmaatregelen moeten worden afgebouwd.

Toch zijn die notulen inmiddels wat gedateerd, want de economische cijfers die sinds de laatste Fed-vergadering naar buiten kwamen waren niet goed. Zo dook het consumentenvertrouwen fors in augustus en vielen dinsdag ook de detailhandelsverkopen tegen.

De economie moet substantiële verdere progressie laten zien voordat we het beleid terugdraaien. Jerome Powell Voorzitter Fed

En woensdag blijkt dan ook nog eens dat de residentiële bouwactiviteit in de VS in juli aanzienlijk is afgenomen. Het aantal opgestarte bouwwerven voor woningen daalde in juli met 7 procent. Voor eengezinswoningen, die sinds het uitbreken van de coronacrisis meer in trek zijn, bleef de daling beperkt tot 4,5 procent. Bij de meergezinswoningen was er een terugval van 13,1 procent. De algemene daling wordt toegeschreven aan hogere bouwkosten en problemen bij de aanvoer van bouwmaterialen.

De slechte economische cijfers kunnen de druk op de Fed verhogen om de stimulus niet al te snel af te bouwen. Voorzitter Jerome Powell zei bij de vorige vergadering al dat hij 'substantiële verdere progressie' moest zien alvorens tot een normalisatie van het beleid kon worden overgegaan. Dat lijkt nu dus verder weg.

Lowe's

Helemaal bovenaan de S&P500 prijkt de grootste concurrent van doe-het-zelfketen Home Depot , Lowe's , met een koerswinst van 10 procent. Het kwam dan ook met beter dan verwachte resultaten en een goede prognose.

In het tweede kwartaal zag de groep de omzet met 1,1 procent stijgen tot 27,6 miljard dollar, wat hoger was dan de 26,8 miljard die analisten voorzagen. De winst per aandeel klom met 13,6 procent tot 4,25 dollar, terwijl de analistenconsensus rekening hield met een winst van 3,99 dollar per aandeel.

Het tweede halfjaar ziet het bedrijf gunstig in, want het verwacht een omzet in de buurt van 92 miljard dollar. Ook die prognose was hoger dan de consensus die 91,6 miljard dollar voorzag. Net als Home Depot profiteert Lowe's van de grote renovatieboom die op dit moment gaande is. Home Depot ging bij publicatie van de cijfers, in tegenstelling tot Lowe's, dinsdag wel lager maar dat het te maken met de iets te hoge verwachtingen van analisten.

Target

De Amerikaanse warenhuisketen Target kwam woensdag met cijfers. De omzet klom met 8,7 procent tot 25,16 miljard dollar, terwijl analisten 25,1 miljard hadden voorzien. De online verkopen gingen 10 procent hoger na een klim van 195 procent een jaar eerder. De winst per aandeel steeg met 7,9 procent tot 3,64 dollar.

In het tweede kwartaal boekten we opnieuw groei, boven op de recordexpansie van een jaar geleden. BRIAN CORNELL CEO TARGET

'In het tweede kwartaal boekten we opnieuw groei, boven op de recordexpansie van een jaar geleden', zegt CEO Brian Cornell. Vorig jaar profiteerde het bedrijf van de coronacrisis doordat supermarkten als een van de weinige winkels openbleven. 'Zelfs na de ongekende expansie van de afgelopen twee jaar blijven we kansen zien.'

Voor het tweede halfjaar rekent Target op een hoge enkelcijferige groei voor de vergelijkbare verkopen. De operationele marge zou voor heel 2021 rond 8 procent uitkomen, hoger dan de eerdere verwachting van 7,2 procent.