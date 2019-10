Rentehoop kleurt Wall Street groen

De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag in de plus. Het vrijgegeven jobrapport deed de hoop op een renteverlaging toenemen.

Het Amerikaanse jobrapport bracht voor elk wat wils. Ten eerste was de jobcreatie in september niet onaardig en werd het cijfer voor augustus opwaarts herzien. Dat vermindert de vrees dat in navolging van de industrie, ook de consument het zou begeven. Ten tweede was het jobrapport ook niet sterk genoeg om een renteverlaging in oktober van tafel te vegen.