Resilux gaat opnieuw eigen aandelen inkopen

Via een financiële tussenpersoon zal Resilux maximaal 20.000 aandelen kopen, voor maximaal 2,5 miljoen euro. Het programma loopt zes maanden. Resilux wil met het inkoopprogramma de beschikbare geldmiddelen afbouwen.

Er zijn 2,03 miljoen aandelen Resilux in omloop. De groep uit Wetteren kan dus een bijkomend belang van bijna 1 procent van zichzelf verwerven. Resilux bezit al 0,86 procent eigen aandelen, nadat een vorig inkoopprogramma begin september was afgelopen. Resilux spendeerde toen 2,27 miljoen euro aan 17.500 stukken. Gemiddeld betaalde het bedrijf 130 euro per aandeel.