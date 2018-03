Resilux geniet van belastingverlaging Trump

Het Wetterse bedrijf Resilux verkocht vorig jaar 8,4 procent meer flessen of voorvormen in PET. De nettowinst steeg licht, dankzij de belastinghervorming van Donald Trump waarvan de Amerikaanse vestiging profiteerde. Voor 2018 voorspelt topman Dirk De Cuyper opnieuw winstgroei.

2017 was een bewogen jaar voor Resilux . In de eerste plaats sprong het overnamebod van de durfkapitaalgroep Bain Capital af. Dat kostte het bedrijf 1 miljoen euro aan advieskosten, en verhinderde vijf maanden lang dat Resilux zelf op overnamepad kon trekken. ‘Een duur kostenplaatje, maar dat heeft bij nader inzien veel opgebracht’, zegt gedelegeerd bestuurder Dirk De Cuyper. ‘Je wordt compleet doorgelicht. De mensen van Bain zijn bovendien met veel ideeën gekomen die we kunnen gebruiken. Het was een bijzonder boeiende en goede oefening voor ons.’

Resilux keerde vorig jaar ook een kapitaalvermindering van 16,30 euro per aandeel uit. De aandeelhouders konden zo meegenieten van de verkoop van het belang in Airolux, dat een milieuvriendelijke spuitbus op perslucht ontwikkelde, aan partner ATG. Resilux was nadien aangeduid als bevoorrechte leverancier van Airolux. ‘Die deal is snel afgesprongen. Daarvoor was de liefde niet groot genoeg’, zegt De Cuyper. Het gevolg is dat de verkoop van geblazen flessen daalde, maar de preforms compenseerden dat ruimschoots. De totale volumes stegen 8,4 procent. De omzet nam met een klim van 11,9 procent tot 328,7 miljoen euro nog meer toe, als gevolg van hogere grondstoffenkosten die Resilux traditiegetrouw snel doorrekent aan zijn klanten. De toegevoegde waarde, de favoriete prestatieparameter van Resilux, steeg 6,3 procent tot 76,8 miljoen euro.

Zwitserse recyclage

Na het afspringen van de overname door Bain, trok Resilux dan maar zelf op overnamepad. In Servië werd een sectorgenoot ingelijfd. In Zwitserland kocht de Wetterse groep de specialist in PET-recyclage Poly Recycling. ‘Dankzij die overname zijn we volledig verticaal geïntegreerd. Nu kunnen we onze klanten een fles-tot-fles-aanpak aanbieden. Ze kopen flessen bij ons, wij nemen ze terug en maken er weer nieuwe van. Het is een belangrijke ecologische overname’, vertelt De Cuyper trots.

De twee overnames en de uitbreiding van de andere fabrieken wogen wel op de bedrijfskasstroom (ebitda). Die eindigde 1,4 procent lager op 37,4 miljoen euro, in de buurt van de 38 miljoen die de topman bij de halfjaarcijfers naar voren had geschoven. De bedrijfswinst zakte 8,1 procent tot 21,7 miljoen. ‘We hebben in 2017 de kosten gemaakt voor de overnames, maar we zullen daar dit jaar pas de synergievoordelen van plukken’, legt De Cuyper uit. ‘In Servië hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in nieuwe machines die pas dit voorjaar operationeel worden.’

‘Voor 2018 zijn we optimistisch. De uitbreiding van onze productiecapaciteit en de recente overnames zullen de winstgevendheid ten goede komen. Ik ga uit van een stijging van de ebitda met 5 procent’, blikt De Cuyper vooruit. Resilux denkt dit jaar 14 miljoen euro te zullen investeren, een kwart minder dan in 2017.

Donald Trump

Op het onderste lijntje van de resultatenrekening dikte de nettowinst 0,3 procent aan tot 16,5 miljoen euro. ‘Dat is te danken aan de Amerikaanse president Donald Trump’, legt De Cuyper uit. ‘We hebben een belangrijke Amerikaanse fabriek, die het trouwens uitstekend doet, en die profiteert volop van de belastingverlagingen die in de VS zijn doorgevoerd.’ Boekhoudkundig kon Resilux zo nog overgedragen verliezen uit het verleden activeren. De belastingfactuur van de hele groep zakte bijna de helft.