Resilux schaart zich achter bioplastic van Avantium

Met dank aan specialst in pet-drankenflessen haalt Avantium bijna vier jaar na de beursgang zijn afnamedoelstelling voor de geplande bioplasticfabriek.

Voor zijn geplande FDCA-fabriek - FDCA is de grondstof om de bioplastic PEF te maken - heeft Avantium eindelijk het vooropgestelde doel van 50 procent afname gehaald.

Dat is best een opsteker. Eind maart, toen het bedrijf meldde dat het twee nieuwe klanten had binnengehaald, zat Avantium nog maar op 30 procent. Daarmee lijkt een definitieve investeringsbeslissing voor de bioplasticfabriek - die eigenlijk al gepland stond voor eind 2020 - nabij.

Dit is een belangrijke stap naar een positieve finale investeringsbeslissing Tom van Aken CEO Avantium

De jongste klant is het Belgische Resilux . De producent van pet-voorvormen voor drankflessen heeft een voorwaardelijke afnameovereenkomst getekend voor de levering van PEF (milieuvriendelijk plastic) uit de FDCA-fabriek. Resilux-CEO Dirk De Cuyper speelde de jongste jaren de groene credentials van het bedrijf uit via de recyclagefabriek in Zwitserland, die over 2020 stevig aan de recordwinst bijdroeg.

De Cuyper. 'Met PEF kunnen we de kracht van PET als een veilig, duurzaam en recyclebaar verpakkingsmateriaal blijven bewijzen (...) We zijn verheugd om een van de eerste bedrijven te zijn die dit innovatieve materiaal op de markt zal brengen.'

Avantium heeft nu vijf afnamecontracten voor de fabriek die jaarlijks vijf kiloton FDCA zal produceren.

Beursgenoteerde Godot

Het bioplasticbedrijf trok in 2017 met vage plannen voor een droomfabriek naar de beurs en was tot voor kort één seriële ontgoocheling. De al jaren uitgestelde fabriek - die nu in Delfzijl in plaats van Antwerpen moet komen - voor PEF-flessen liep steeds verder vertraging op. Daarbij is de financiering van het project nog altijd niet rond, een knoop die CEO Tom van Aken nu prioritair zal moeten ontwarren.

Die ontgoochelingen vertaalden zich in een gedecimeerde beurskoers. Vorig jaar was er wel een in het ijle opverende koers, toen een populaire Britse website een oud persbericht over kartonnen Coke-flessen recycleerde.

Schermvullende weergave Tom van Aken, CEO van Avantium ©BELGAIMAGE