Resulaten GameStop stellen teleur

GameStop komt dinsdag met resultaten. De winst per aandeel komt uit op 1,34 dollar, lager dan de door analisten verwachte 1,43 dollar. De verkoop ging 3,3 procent lager tot 2,12 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 2,24 miljard. De vergelijkbare verkopen gingen wel 6,5 procent hoger, maar ook daar had de markt gerekend op een toename met 8,1 procent.

Positief is dat de e-commerceverkoop met 175 procent steeg en in het vierde kwartaal 34 procent van de nettoverkopen uitmaakte. Een jaar eerder was dat nog maar 12 procent. De onlineverkopen zijn van belang voor GameStop, omdat de fans van het aandeel - veelal Reddit-beleggers - erop rekenen dat de bakstenen winkelketen zich omvormt tot een gigantische onlinespeler. Ze hopen erop dat GameStop 'het Amazon van de spelletjeswereld' wordt.