Resultatenseizoen: zomers met af en toe een wolk

Banken

Het is bankenweek in de VS. Geflankeerd tussen JPMorgan dinsdag en Morgan Stanley donderdag kregen we woensdagmiddag resultaten bij Bank of America. De op een na grootste bank in de VS zag haar winst in het tweede kwartaal bijna verdrievoudigen naar 9 miljard dollar. Daarvan valt ruim 2 miljard dollar toe te schrijven aan vrijgemaakte reserves die het vorig jaar opzijzette voor kredietverliezen.