Retail Estates stopt opnieuw 100 miljoen in Nederlandse expansie

Retail Estates , de gereglementeerde vastgoedvennootschap gespecialiseerd in winkelpanden, koopt via een transactie met een institutionele belegger in een klap 56 winkelpanden in Breda, Naaldwijk en Zaandam. Deze investering bedraagt 97 miljoen euro. De winkels zijn volledig verhuurd wat een nettohuur oplevert van 6,79 miljoen euro, goed voor een aanvangsrendement van 7 procent. De hoofdmoot van de investering is het retailpark Woonboulevard in Breda die uit 31 panden bestaat.

Retail Etates financiert de transactie voor 40 miljoen euro met een banklening, het saldo wordt mogelijk via nieuwe aandelen gefinancierd. De verkoper kan immers tot 27 juni kiezen tussen een inbreng van gebouwen (waardoor de verkoper nieuwe aandelen krijgt) of een uitbetaling in cash (in dat geval gebeurt de financiering via een lening). Als de verkoper kiest voor nieuwe aandelen, dan worden die op 27 juni uitgegeven tegen 68,425 euro per aandeel en delen deze nieuwe aandelen vanaf 1 april in de winst.