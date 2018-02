Retail Estates trekt dividend bijna een tiende op

Het EPRA-resultaat spurtte 20,89 procent hoger naar 33,91 miljoen euro, of van 3,16 naar 3,64 euro per aandeel. KBC schoof daarvoor een groei met 18,2 procent naar voren. Het EPRA-resultaat is voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's) een van de belangrijkste criteria om de operationele winstgevendheid te meten. Het geeft het nettoresultaat weer, maar houdt geen rekening met variaties in de waarde van de vastgoedactiva, winst of verlies uit verkopen, of met de fluctuaties van financiële instrumenten.

Naar Nederland

Eind oktober nam Retail Estates ook twee winkels in Wallonië over. De groep gaat op dat elan verder, want op 12 februari tekende ze ook een overeenkomst om nog vier winkels in Libramont over te nemen. De betaling gebeurt via de uitgifte van nieuwe aandelen, gewaardeerd tegen 65 euro per stuk. De beurswaakhond FSMA moet de transactie nog goedkeuren.