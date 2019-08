Reumamiddel Galapagos stap dichter bij Europese lancering

Weer een nieuwe mijlpaal voor de biotechtrots van België. Al valt die wel in het niet bij de vorige mijlpaal, de miljardendeal die het bedrijf dit jaar sloot met de Amerikaanse farmareus Gilead Sciences. De Amerikanen kochten voor 3,5 miljard euro inzagerecht in en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die Galapagos ontwikkelt. Voorts breidde de farmagigant zijn aandelenbelang in het bedrijf uit naar 22 procent voor een bedrag van 1 miljard euro.

Dit is een belangrijke stap in onze samenwerking met Gilead om filgotinib als nieuwe behandelingsoptie aan te bieden in Europa.

Volgens Sandra Cauwenberghs , aandelenanaliste bij KBC Securities, was het nieuws weinig verrassend en is de positieve beursreactie van vrijdag vooral psychologisch. 'Het is een nieuwe mijlpaal en voor sommige beleggers is dat een reden om te kopen', zegt Cauwenberghs.

De analiste denkt ook te weten waarom de aanvraag in Europa eerder is gedaan dan in de VS. 'Europa is meestal wat trager met het geven van een goedkeuring. Ik vermoed dat ze de aanvraag hier eerder hebben gedaan, zodat het medicijn in Europa op hetzelfde moment kan worden goedgekeurd als in de VS', klinkt het. Cauwenberghs verwacht dat het middel in 2020 op de markt zal komen.