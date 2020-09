Richard Branson vervoegt beurshype van blancochequebedrijven

We schreven het eerder al: blancochequebedrijven zijn de jongste beurshype. Beleggen in een lege beursschelp in de hoop dat de oprichter van dat vehikel een lucratieve bedrijfsovername voor elkaar krijgt. Dat is, kort samengevat, het nieuwste businessmodel van Wall Street. Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) bestaan al decennia op de Amerikaanse aandelenbeurs, maar in 2020 breken de SPAC's alle records met tientallen miljarden dollar aan opgehaald geld. Bekende voorbeelden dit jaar zijn hedgefondsmiljardair Bill Ackman die liefst 4 miljard dollar ophaalde en de beurssensatie Nikola, die het succes van Tesla wil nabootsen in electrische vrachtwagens.