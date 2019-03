Ridder Brito strijdt in Corn Wars

Wie de kans heeft de Amerikaanse stad Denver te bezoeken aan de voet van de majestueuze Rocky Mountains in Colorado, passeert best via de belangrijkste invalsweg 6th Avenue.

Op die drukke straat kunt u momenteel niet naast de gigantische reclamepanelen kijken die gehuurd zijn door de biergigant AB InBev (+10,7%, 72,80 euro). ‘Coors Light uses corn syrup’ (Coors Light gebruikt maïssiroop), beweren de borden, die zo groot zijn dat u al blind moet wezen om ze niet op te merken. Op andere prijkt onder meer ‘Bud Light: 100% minder maïssiroop dan Coors Light’.

Jammer genoeg zijn we zelf niet in Denver geweest, maar de Amerikaanse pers staat er vol van. De borden zijn een uitvloeisel van wat in de VS smalend de corn wars (maïsoorlogen) of corngate wordt genoemd, de pas losgebarsten strijd tussen de bekendste lightbieren over hun ingrediënten. Die biercategorie met minder alcohol is bij ons niet in trek, maar bij de Amerikanen is het veruit de populairste bierstijl. De keuze voor Denver is niet toevallig. Vlakbij ligt de thuisbasis van Coors, dat er in het stadje Golden de grootste brouwerij van de wereld uitbaat.

In het Bud- koninkrijk houden ze ook van maïs. Maar dan als popcorn. Of maïsbrood. Maar niet in het bier.

Alles begon tijdens de Super Bowl van 3 februari. De slotmatch van het American football is het drukst bekeken tv-moment van het jaar. AB InBev legde miljoenen op tafel om een peperdure reclamespot te lanceren waarin het zijn voornaamste rivalen frontaal aanvalt. In de spot met een middeleeuwse setting krijgt het Bud Light-koninkrijk per vergissing een reuzenton maïssiroop geleverd. De koning gaat op zoek naar de rechtmatige bestemmeling. De gevaarlijke queeste brengt de Bud-ridders bij de kastelen van Miller Lite en uiteindelijk bij Coors Light, die de siroop maar al te graag in ontvangst nemen. De spot sluit af met: ‘Bud Light. Gebrouwen met geen maïssiroop.’ Bud zegt alleen de ‘edele’ ingrediënten water, mout, hop en rijst te gebruiken.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Voor AB InBev is de aanval een strategische ommezwaai. Tot nu toe werden de eigen bieren in advertenties de hemel ingeprezen, maar de groep viel nooit zijn concurrenten aan. Miller Lite hoorde vroeger trouwens tot de portefeuille van SABMiller, maar AB InBev moest die tak van de concurrentie-autoriteiten verkopen om zijn megafusie te laten doorgaan. Voor de brouwgigant staat veel op het spel. Bud Light is het best verkochte bier in de VS. Met een volume van 28 miljoen hectoliter is het goed voor 55 procent van de lightmarkt, maar de jongste jaren kalft het marktaandeel in sneltempo af. Door de concurrentie te associëren met ‘minderwaardige’ goedkope en calorierijke stroop, hoopt de groep een deel van die cruciale markt, die wereldwijd de hoogste marges oplevert, te heroveren.

Tegenaanval

De concurrentie ging meteen in de tegenaanval. MillerCoors huurde paginagrote advertenties om uit te leggen dat de siroop alleen dient om de gisting tot een goed einde te brengen, en er niets van in het eindproduct zit. ‘We hebben niets te verbergen. We zijn er trots op maïssiroop te gebruiken’, stelt de tweede grootste brouwer van de VS. Het bedrijf is boos en trekt zich terug uit een geplande megacampagne met vier andere brouwers, waaronder AB InBev, die bier populairder moet maken. Het marktaandeel van bier in alcoholische dranken is in de VS in 20 jaar tijd geslonken van 56 naar 45 procent.

Ook de machtige bond van de maïsboeren keerde zich tegen AB InBev. De National Corn Industry zei dat hij teleurgesteld was in Bud, en bedankte MillerCoors. Waarop Peter Coors, de achterkleinzoon van Coors-stichter Adolph Coors, persoonlijk een vrachtwagen met zijn bieren op het hoofdkwartier van de maïsboeren ging lossen. Media-aandacht gegarandeerd!

AB InBev is overtuigd dat het kan scoren met zijn agressieve aanpak.

AB InBev is overtuigd dat het kan scoren met zijn agressieve aanpak, en drijft de oorlogsinspanningen nog op. ‘Yeeeesh, dat escaleerde snel’, repliceerde de groep met een advertentie in perkamenten roltekst. ‘In het Bud-koninkrijk houden wij ook van maïs. Maar als popcorn. Of maïsbrood. Maar niet in ons bier.’ De groep vuurde sindsdien een resem andere spots af, die passen in de succesrijke Dilly Dilly-campagne waarover we vorig jaar in deze rubriek schreven, met in de hoofdrol Bud Knight (ridder Bud). Nu zitten er ook blonde koninginnen en draken in die de tegenstanders van Bud verkolen. AB InBev tastte diep in zijn buidel om partner te worden van de successerie ‘Game of Thrones’, waarvan het laatste seizoen op 14 april op de wereld wordt losgelaten.

De kersverse ridder Carlos Brito - vorige zomer werd hij in het Brusselse stadhuis geridderd in de Orde van de Roerstok - ziet dat het loont om de wapens op te nemen. De maïsoorlog trekt de aandacht. Zelfs het zakenblad Fortune en The New York Times spendeerden er pagina’s aan. En het lokt kopers. ‘Het verlies van marktaandeel in de VS is zo goed als gestopt’, zei hij tijdens de conferencecall over de resultaten. Ook de vorige, veelbesproken, campagnes lonen. In het vierde kwartaal verkocht AB InBev maar 0,4 procent minder bier in Noord-Amerika, de kleinste achteruitgang sinds 2012. De bedrijfswinst steeg er zelfs 5 procent. Het is een opluchting dat het eindelijk wat beter gaat op de cruciale Amerikaanse markt.

Maar ondanks die klim zijn de VS voor het eerst niet langer de voornaamste winstmotor. Dat is te wijten, of liever te danken, aan de opmars in de regio ‘westen van Latijns-Amerika’. Mexico speelt daarin de eerste viool, met merken als Corona en Modelo. AB InBev kon er zijn omzet met meer dan een tiende doen aandikken, en door in de kosten te hakken de winst met een kwart doen toenemen. Wereldwijd steeg de brutobedrijfswinst in het vierde kwartaal 10 procent, wat beter was dan verwacht.

Bieren uit Buggenhout

In de kosten hakken volstaat niet meer. Brito moet opnieuw meer gerstenat verkopen, want de groei met 0,3 procent over 2018 is veel kleiner dan die bij de concurrenten Heineken of Carlsberg. Hij belooft dat er in 2019 gevoelig meer bier uit de ketels zal stromen. De opmars van bieren zonder alcohol en het succes van duurdere premiumbieren moeten daarbij helpen. Bij die ‘betere’ merken zitten een pak Belgische: Stella, Hoegaarden, Leffe en voor het eerst toonde de brouwer in zijn presentatie Tripel Karmeliet en Deus van dochterbrouwerij Bosteels uit Buggenhout als merken voor de wereldmarkt. De premiummerken in de groep groeien vijf keer sneller en leveren dubbel zoveel winst op als gemiddeld.

Als de bierbons slaagt in zijn belofte van meer volume en winst, kan de markt weer oog krijgen voor de fundamenten van de groep. Veel beleggers focussen nog steeds op de schuldenberg. Brito kon de schulden met 6,3 miljard dollar terugdringen, maar ze bedragen nog steeds een put van 4,6 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Dat is amper minder dan de 4,8 keer eind 2017. Toegegeven, er zijn wel wat verzachtende omstandigheden. De crisis van de groeilandmunten kostte de groep 1,2 miljard dollar. Ook hogere taksen aten een groter deel van de winst op. De wereldwijde belastingvoet steeg van 22,9 tot 27,8 procent. De stelling van kwatongen dat AB InBev nauwelijks taksen betaalt, klopt dan ook niet. Tegen eind volgend jaar wil Brito de schuldgraad onder 4 keer de ebitda krijgen, maar er zijn nog meer inspanningen nodig. Pas dan zullen de beleggers de winstmachine die AB InBev is weer ten volle appreciëren. Met een bedrijfswinstmarge van dik 40 procent laat de brouwer alle andere drankengroepen een poepje ruiken. Heineken, Carlsberg of Pepsi raken niet boven 25 procent.