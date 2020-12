Rite Aid wijst de weg op Wall Street

Wall Street noteert bij een relatief kalme handel in het groen. De handelaars leggen de wat slechtere cijfers over de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering naast zich neer, in de hoop op meer stimulus.

Zowel de Dow Jones als de Nasdaq Composite noteert twee uur na de openingsbel bijna een halve procent hoger.

Een van de klimmers is Rite Aid , dat bijna een kwart hoger spurt tot 21 dollar. De drogisterijketen kwam met beter dan verwachte resultaten voor het derde kwartaal. De omzet steeg 12 procent naar 6,12 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op 5,84 miljard. De winst per aandeel belandde op 40 dollarcent, veel meer dan de door de markt voorziene 2 dollarcent.

'We zijn tevreden met onze prestaties in het derde kwartaal', zegt CEO Heyward Donigan. 'We nemen versneld initiatieven die onze strategie ondersteunen. Daarnaast genereren we voldoende cashflow en verkleinen we onze schuld.'

Het bedrijf verhoogt ook de verwachtingen voor het hele boekjaar. Eerder voorspelde Rite Aid een omzet tussen 23,5 en 24 miljard. Nu voorspelt het bedrijf dat de verkopen tussen 23,9 en 24,2 miljard dollar zullen uitkomen. De prognose voor de winst per aandeel stijgt van tot een vork van 0,45 à 0,80 dollar. Eerder ging Rite Aid uit van een verlies van 0,67 dollar tot een minieme winst van 0,09 dollar. Analisten hadden tot nu toe een verlies van 0,09 dollar ingecalculeerd.

Fitbit

Alphabet reageert nauwelijks op de beslissing van de Europese Commissie dat dochter Google Fitbit mag overnemen. Google mag de gegevens over gezondheid en welzijn die door de Fitbit-apparaten worden bijgehouden, niet gebruiken voor Google Ads.