Rivaal van nieuwkomer Azelis ster van Amsterdamse beursvloer

De Wallenbergs lijken hun timing voor een beursgang van Azelis goed gekozen te hebben, gelet op de recente prestatie van IMCD.

Euronext Brussel mag zich in september voor een miljardenbeursgang opmaken: die van de Antwerpse chemieverdeler Azelis. Azelis is als verdeler van allerhande chemische producten nog het best te vergelijken met het Amsterdamse IMCD , de wereldmarktleider in de distributie van fijnchemie.

Eén blik op de beurskoers van IMCD leert dat de aandeelhouders hun timing goed gekozen hebben om Azelis naar de beurs te brengen. IMCD beleeft een prima pandemie, met een beurskoers die sinds begin 2020 exact verdubbeld is. Dit jaar is het aandeel al 56 procent gestegen.

Azelis is sinds drie jaar in handen van EQT, het investeringsfonds van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg, en van het Canadese pensioenfonds PSP.

Zeker dit jaar is de vraag naar chemische producten, niet in het minst vanuit de boomende autosector, geëxplodeerd. Dat vertaalde zich bij IMCD in recordresultaten en bijhorende recordkoersen.

Over de eerste helft van 2021 vertaalde de chemieverdeler een omzetgroei van 19 procent tot 1,7 miljard euro in een 46 procent hogere brutobedrijfswinst tot 192 miljoen euro. De winstmarge ging over deze periode van 9,3 naar 11,5 procent. Azië speelt de rol van groeimotor.

IMCD heeft een leidende positie in Europa en voert een expansie in Azië en Latijns-Amerika. De groep slaagde er sinds de beursgang in 2014 in om een groeiende omzet telkens combineren met stijgende marges. De omzethausse werd wel voornamelijk door overnames gerealiseerd, maar IMCD wist de overnames telkens goed te integreren. Daarnaast profiteert de groep van de trend bij fijnchemieproducenten om de distributie voor kleinere klanten uit te besteden.

Pittige waardering

Toen CEO Peter van der Slikke in 2014 de openingsbel in Amsterdam mocht luiden lag de intekenprijs op 21 euro en de beurswaarde rond 1 miljard euro. Vandaag noteert het aandeel acht keer hoger op 164 euro en ligt de beurswaarde boven 9 miljard.