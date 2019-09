Rivalen profiteren volop van bankroet Thomas Cook

Het einde van Thomas Cook is op termijn een goede zaak voor de andere toerisme- en luchtvaartbedrijven. Het neemt overcapaciteit uit de markt. Dat stellen zowat alle analisten in koor. De rivalen van Thomas Cook stijgen fors op de beurs.

Thomas Cook ging ten onder aan een cocktail van problemen die de hele reissector treffen, maar het waren vooral de schuldenberg door dure en slechte overnames en een onaangepaste strategie die het bedrijf de das omdeden.

Het begon met een verkeerd gelopen overname. In 2007 lijfde Thomas Cook zijn rivaal My Travel in. Het doel was een gigant in de reisindustrie te creëren om de markt te domineren. Dat mislukte. Wat overbleef, was een gigantische schuldenberg. ‘De onderneming moet naar intensieve zorgen’, zei de Belg Frank Meysman, toen hij in 2011 aantrad als voorzitter van de raad van bestuur.

3 miljoen Rentelasten Alleen al om zijn rentelasten te betalen, moest Thomas Cook drie miljoen reizen per jaar verkopen.

De oudste toerismegroep ter wereld ging gebukt onder 1,7 miljard pond (1,9 miljard euro) schulden. Dan mag er operationeel niet veel misgaan om de rente daarop netjes te kunnen blijven betalen. Thomas Cook moest ieder jaar 3 miljoen reizen verkopen, alleen maar om de interestlasten te dekken.

Het voorbije halfjaar was echter desastreus. Thomas Cook leed een nettoverlies van 1,46 miljard pond en moest het gros van het overgenomen MyTravel afschrijven. De meeste Europese reisbedrijven zagen hun cijfers eveneens kelderen. In de eerste plaats vreten nieuwe, technologische spelers steeds meer marktaandeel weg. Bedrijven als Booking.com en Airbnb gaan aan de haal met klanten die hun reis liever zelf plannen of het wat kleinschaliger willen.

Brexit, pond en hete zomer

Het voorbije jaar speelden andere tegenslagen mee, die vooral spelers troffen die sterk afhangen van de belangrijke Britse markt. De brexit ondermijnde het vertrouwen van de Britse gezinnen. Hij deed ook het pond kelderen, waardoor buitenlandse reizen voor Britten duurder werden. Daarnaast bleven veel Europeanen thuis omdat de zomer van 2018 erg heet was. Dat resulteerde in minder boekingen. Op populaire bestemmingen zoals de Canarische Eilanden kampten veel hotels met een leegstand van tientallen procenten.

De terugloop van de boekingen zette een ander, al langer aanslepend probleem in de verf: de overcapaciteit in Europa, zowel in de hotel- als in de luchtvaartsector. Het overbevolkte Europese luchtruim leidt tot flinterdunne marges op vluchten naar vakantiebestemmingen.

De luchtvaartmaatschappijen moeten direct kunnen profiteren van het capaciteitsverlies op de korte afstand in Europa. Gerald Khoo Analist Liberum

‘Het bankroet van Thomas Cook is een zegen voor zijn rivalen’, stelt Gerald Khoo, een analist van het beurshuis Liberum. ‘De luchtvaartmaatschappijen moeten direct kunnen profiteren van het capaciteitsverlies op de korte afstand in Europa. Vooral de op toeristenbestemmingen gerichte luchtvaartbedrijven als Ryanair en Easyjet kunnen de Thomas Cook-klanten recupereren. Ze zullen hun ticketprijzen verhogen. We zagen hetzelfde bij de ineenstorting van de toerismevlieger Monarch twee jaar geleden. Daar profiteerden vooral de budgetvliegers van.’

De een zijn dood....

De belangrijkste rivaal van Thomas Cook, de Duitse groep TUI , spurt maandagnamiddag 6 procent hoger op de beurs. ‘TUI komt hier als grote winnaar uit’, oppert Citigroup in een lijvig rapport. ‘TUI heeft een marktaandeel van 19 procent in het VK, tegen 8 procent voor Thomas Cook. Liefhebbers van volledige pakketreizen kunnen nu bijna nergens anders meer terecht dan bij TUI, want die blijft als enige volledig geïntegreerde Europese touroperator over. TUI is ook de enige speler met een wijdverspreid retailnetwerk.’

De TUI-vluchten overlappen die van Thomas Cook met 65 procent. Met Easyjet is er een overlap van 35 procent. Ryanair heeft 20 procent dezelfde bestemmingen.

Ook de koers van TUI is het voorbije jaar gehalveerd. Dat komt niet alleen door de algemene sectormalaise, maar ook omdat TUI 15 Boeing 737 MAX-vliegtuigen aan de grond moet houden nadat twee gelijkaardige toestellen waren gecrasht. Dat kost TUI dit jaar 300 miljoen euro. Toch blijft de Duitse groep winstgevend. TUI maakte vijf jaar geleden compleet andere keuzes dan Thomas Cook. TUI besloot meer in te zetten op eigen hotels, resorts en cruises en op duurdere avontuurlijke vakanties. De touroperatoractiviteiten vertegenwoordigen nog slechts 30 procent van de winst. Bovendien is de balans van TUI veel gezonder. TUI verwacht tegen eind dit boekjaar een schuld van 1,5 miljard euro, wat neerkomt op slechts 1 keer de verwachte brutobedrijfswinst.