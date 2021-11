Rivian klimt weer: beurswaarde nadert die van Volkswagen

Wall Street noteert in het groen. De producent van elektrische wagens Rivian stijgt stevig en heeft de prijs van zijn beursintroductie al verdubbeld. Home Depot blijft profiteren van de renovatieboom.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger. De Dow Jones wint 0,4 procent, onder andere dankzij de retailer Home Depot die stevig terrein wint na sterke cijfers.

Rivian

Het aandeel Rivian springt in het oog met een klim van bijna 7 procent tot bijna 160 dollar. De Amerikaanse producent van elektrische auto’s trok vorige week naar de beurs tegen 78 dollar per aandeel. Sindsdien is de koers al verdubbeld.

Lees Meer Tesla-rivaal Rivian meer dan 100 miljard dollar waard

De beurskapitalisatie bedraagt nu 135 miljard dollar. Dat is bijna evenveel als die van Volkswagen (123,2 miljard euro of omgerekend 139,8 miljard dollar). Dat is opvallend, want Rivian leverde pas dit najaar zijn eerste auto's af. Dat waren slechts 156 stuks van het R1T-model, een zevenzits-SUV, zo goed als allemaal aan eigen werknemers.

Over de eerste zes maanden van 2021 was er nog geen omzet en was er net geen 1 miljard dollar verlies als gevolg van de opstartkosten voor de R1T. Tegen eind dit jaar moeten in de fabriek in Normal, Illinois 1.200 pick-ups van de band gerold zijn. De e-commercereus Amazon heeft in 2019 100.000 trucks besteld en die moeten tegen 2025 geleverd zijn.

Home Depot

Een ander aandeel dat opvalt is de doe-het-zelfketen Home Depot want dat stijgt met 5,5 procent. Dat gebeurt na beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal, waarbij vooral de hoge groei in de vergelijkbare verkopen opviel.

De winst per aandeel steeg een stevige 23,2 procent tot 3,92 dollar. Analisten voorspelden maar een winst van 3,40 dollar per aandeel. De omzet klom met 9,8 procent tot 36,8 miljard dollar, terwijl de consensus een omzet van 34,95 miljard dollar vooropstelde.

De vergelijkbare verkopen stegen met 6,1 procent ten opzichte van een jaar eerder en dat was veel sterker dan de groei van 1,4 procent die het analistenleger had voorzien. De gemiddelde bestedingen per bezoek gingen 12,9 procent hoger tot 82,38 dollar. Daarmee lijkt de Amerikaanse consument zich dus weinig aan te trekken van de oplopende inflatie en loopt die nog steeds warm voor het idee om het huis op te knappen.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in oktober met 6,2 procent op jaarbasis door stijgende energieprijzen en flessenhalzen in de aanvoerketens. De kerninflatie - waarbij volatiele elementen als voedsel en energie eruit worden gehaald - steeg tot 4,6 procent. Beide cijfers waren hoger dan economen hadden voorzien.

Dankzij de renovatieboom heeft Home Depot er dit jaar een wild parcours opzitten. Het aandeel steeg sinds begin dit jaar met meer dan 46 procent.

Tesla

De rijkste man ter wereld heeft via de uitoefening van opties voor 930 miljoen dollar aandelen Tesla verkocht. Vorige week verkocht hij ook al voor 6,9 miljard dollar aan aandelen.

Elon Musk stelde een week geleden voor 10 procent van zijn aandelen te verkopen. Hij liet de keuze aan zijn volgers, die konden stemmen via een poll. Musk wakkerde daarmee het debat aan over een Democratisch voorstel voor een miljardairstaks. Enkele dagen later bleek dat de Tesla-CEO al aandelen had verkocht voor hij de Twitter-poll lanceerde.