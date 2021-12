Rivian wint autoprijs en stormt hoger

Rivian-oprichter RJ Scaringe. De pick-uptruck Rivian R1T is door het motormagazine MotorTrend uitgeroepen tot 'Truck of the Year 2022'.

Wall Street doet een stapje terug. 'De Rivian R1T is de opvallendste pickup-truck waarin we ooit hebben gereden', zegt MotorTrend. Pfizer doet een miljardenovername. Apple is bijna 3.000 miljard dollar waard.

De Amerikaanse beurzen zijn iets lager geopend. Rond 16.45 uur noteert de S&P500 0,7 procent lager. Mogelijk zijn beleggers wat onzeker over de geplande bijeenkomsten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse centrale bank (Fed). Misschien gaan de monetaire autoriteiten harder op de rem staan nu de inflatie in ijltempo oploopt.

Rivian

De pick-uptruck Rivian R1T is door het motormagazine MotorTrend uitgeroepen tot 'Truck of the Year 2022'. Het is de eerste op massaschaal geproduceerde elektrische pick-uptruck die naar de Amerikaanse markt komt. Het blad zegt dat het nog nooit in zo'n bijzondere pick-uptruck heeft gereden.

'Het is een ongelofelijke prestatie en de truck verbluft met zijn kwaliteit, design, techniek, materialen en technologie. Hij kent zijn gelijke niet bij pick-uptrucks van zijn concurrenten. En dat met de rijervaring van een hoogperformante luxeauto.'

Het aandeel Rivian wint bijna 5 procent. De Tesla-concurrent, die steun krijgt van de internetreus Amazon, ging vorige maand naar de beurs tegen 78 dollar per aandeel. Inmiddels noteert hij op 119,73 dollar en is hij op de beurs meer waard dan Volkswagen.

Arena

De farmareus Pfizer heeft een miljardendeal gesloten met Arena Pharmaceuticals , een specialist in onder meer immunologie en ontstekingen. Pfizer neemt Arena over voor 100 dollar per aandeel, waardoor de totale waarde uitkomt op ongeveer 6,7 miljard dollar (5,94 miljard euro). Het betaalt een premie van 100 procent boven op de slotkoers van vrijdag. De overname vindt naar verwachting geheel in cash plaats.

Het aandeel Arena vliegt 84 procent hoger naar 91,92 dollar. Beleggers van Pfizer lijken ook tevreden met de deal - en de forse premie - want dat aandeel wint 4,3 procent.

'Deze aankoop versterkt onze mogelijkheden en expertise in ontstekingsziekten en immunologie', zegt Pfizer. 'Met ons platform kunnen we de ontwikkeling van etrasimod versnellen voor patiënten met ontstekingsziekten.' Arena heeft met zijn etrasimod onder meer twee studies in de derde fase voor de behandeling van ulceratieve colitis (UC). Daarnaast heeft het nog onderzoeken lopen tegen andere ziektes, zoals crohn.

