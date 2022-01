E-autobouwer Rivian zakt onder introductieprijs

De elektrische autobouwer krijgt stevige klappen nadat de grootaandeelhouder Amazon een deal heeft gesloten met concurrent Stellantis.

Rivian kreeg woensdag al een klap van 11 procent en donderdag komt daar nog eens een dreun van 7 procent bovenop. Even noteerde het aandeel zelfs onder de introductieprijs van 78 dollar waarmee het in november naar de beurs trok.

De klappen volgen op het nieuws dat de internetreus Amazon een deal heeft gesloten met concurrent Stellantis voor de aankoop van elektrische busjes. De wagens zal Stellantis naar eigen zeggen begin volgend jaar leveren. Het is niet bekend hoe groot de deal is, maar volgens CEO Carlos Tavares zou het gaan om een 'significant' bedrag.

Die ontwikkeling is een bedreiging voor Rivian, dat volgens de markt de grootste kans lijkt te maken koning Tesla te achtervolgen. Die perceptie is er deels omdat Amazon een belangrijke aandeelhouder is, met een belang van meer dan 17 procent. In 2019 bestelde de internetgigant nog 100.000 elektrische busjes van Rivian, dat de eerste 10.000 daarvan eind dit jaar levert.

Deal intact

Rivian probeert de rust wat te bewaren door te zeggen dat de deal met Amazon intact blijft. 'Bovendien is de deal met Stellantis vooral positief voor de sector van elektrische auto's. De grootte van Amazon is ongekend en we verwachten dat het zijn auto's bij meerdere leveranciers haalt.'

Amazon zegt dat het enthousiast blijft over de relatie met Rivian en dat de deal met Stellantis niets verandert aan zijn investering en de samenwerking. Daarnaast bevestigt het dat Amazon altijd voor ogen had met meerdere aanbieders van elektrische auto's samen te werken.

De beurswaarde van Rivian piekte op 16 november op 153 miljard dollar, waarmee het bedrijf groter was dan de Duitse autobouwer Volkswagen, die toen 137 miljard dollar waard was. Maar de beurswaarde is al onder 80 miljard dollar gezakt.