Robinhood valt terug

Wall Street staat in het groen. De tradingapp Robinhood zakt stevig na de explosieve koersstijging woensdag. Uber lijdt niet onder fors lagere winst. Moderna verdient fors aan zijn coronavaccins.

De Amerikaanse beurzen schrokken woensdag even van Richard Clarida, de vicevoorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), omdat hij zei dat de Fed eind dit jaar kan gaan spreken over het terugschroeven van de stimulus. Maar donderdag zijn beleggers de dag gewoon weer met goede moed begonnen.

De Dow Jones wint rond 16.30 uur 0,5 procent.

Robinhood

Na een verschroeiende rit van 50 procent op woensdag koelt het sentiment rond de tradingapp Robinhood wat af. Het aandeel zakt bijna 12 procent. Amerikanen die intekenden op de IPO hoeven door de koerszwakte van donderdag niet treurig te worden, want het aandeel noteert nog altijd 65 procent boven de IPO-prijs van 38 dollar waarmee het bedrijf vorige week naar de beurs trok.

Die beursgang was niet meteen een succes, want op de eerste dag ging het aandeel 8 procent lager. Maar dinsdag en woensdag hielp een legertje retailbeleggers de koers flink hoger. De reden? Een groot aantal vermeldingen op de pagina Wallstreetbets op het Reddit-forum. Dat is een forum waarop beleggers elkaar opjutten om bepaalde aandelen te kopen.

En het optimisme op Wallstreetbets lijkt weer het gevolg van de beleggersgoeroe Cathie Wood, de uitgeefster van de populaire ARK Innovation ETF's. Die besloot om voor haar trackers aandelen van de beleggingsapp te kopen. Volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC had Wood al 3,15 miljoen aandelen gekocht sinds de beursintroductie en daar kwamen er dinsdag nog 89.622 bij. Dat nieuws wakkerde het vuur verder aan.

Uber

De taxi-app Uber gaat 3,3 procent hoger en dat is opmerkelijk. Want het bedrijf moest woensdagavond een veel groter verlies opbiechten dan analisten hadden verwacht. Het operationele verlies bedroeg 509 miljoen dollar, terwijl zelfs de meest negatieve analist nog maar uitging van 325 miljoen dollar verlies.

Voor beleggers lijkt een verlies dat meer dan 180 miljoen groter is dan de meest negatieve analistenverwachting dus geen reden om de koers naar beneden te duwen. Mogelijk geloven ze toch weer de woorden van CEO Dara Khosrowshahi die - zoals ze steeds doet bij cijfers - wederom belooft dat er toch echt wel snel winst aankomt. Want in het derde kwartaal moet het operationele verlies dalen tot 100 miljoen dollar, waarna het bedrijf in het vierde kwartaal voor het eerst zwarte cijfers zou schrijven.

Moderna

De vaccinproducent Moderna kwam vandaag met resultaten over het tweede kwartaal. Bij die resultaten meldde hij ook even dat hij de prognose voor de omzet uit vaccinverkopen verhoogt tot 20 miljard dollar.

De winst per aandeel ging in het tweede kwartaal naar 6,46 dollar van 0,30 dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het cijfer lag ook een stuk hoger dan de 5,96 dollar die analisten vooropstelden. De omzet kwam uit op 4,35 miljard dollar en was ook beter dan verwacht. De coronavaccins waren goed voor 4,2 miljard dollar omzet.

CEO Stéphane Bancel is tevreden met de resultaten, maar bouwt een veiligheidsmarge in rond de verwachtingen voor het vaccin van Moderna. 'We zijn tevreden dat ons coronavaccin een effectiviteit van 93 procent heeft, maar we realiseren ons dat de deltavariant een significante bedreiging is en we moeten waakzaam blijven.'

De nieuwe prognose van 20 miljard dollar aan vaccinverkopen ligt 800 miljoen dollar hoger dan in de jongste verwachting van het bedrijf. Ondanks de goede cijfers gaat het aandeel 2,7 procent lager.