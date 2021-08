Robinhood verdient meer aan crypto- dan aan aandelenhandel

'Dit is het eerste kwartaal dat meer klanten hun eerste transactie in crypto deden dan in aandelen', zegt de Amerikaanse beleggingsapp Robinhood.

De tradingapp Robinhood komt woensdagavond met cijfers over het tweede kwartaal. De omzet schoot 131 procent hoger tot 565 miljoen dollar. De omzet uit transacties steeg 141 procent tot 451 miljoen dollar en dat was vooral te danken aan de inkomsten die de onderneming haalde uit transacties in cryptomunten. Die klommen van 5 miljoen een jaar geleden naar 233 miljoen dollar.

+131% omzet robinhood De omzet van Robinhood steeg in het tweede kwartaal met 131 procent tot 565 miljoen dollar.

'Onze klanten hadden veel interesse in cryptomunten', zegt de beleggingsapp. 'Meer dan 60 procent van de accounts waar geld op stond om te handelen was actief in cryptohandel tijdens het tweede kwartaal. Het is ook het eerste kwartaal dat meer nieuwe klanten hun eerste trade in crypto deden dan in aandelen.'

De omzet uit optieshandel nam 48 procent toe tot 165 miljoen en de inkomsten uit aandelenhandel zakten opmerkelijk genoeg met 26 procent tot 52 miljoen dollar. Het is opvallend dat de som van de inkomsten uit optie- en aandelenhandel, normaal de kernmetier van de app, dus lager is dan de omzet uit cryptohandel. Dat inkomsten uit aandelenhandel zelfs afnamen ten opzichte van een jaar eerder is waarschijnlijk het gevolg van een moeilijke vergelijkingsbasis. Veel beleggers gingen een jaar geleden tijdens de pandemie uit verveling massaal in aandelen traden.

Kopwinden

Onze klanten hadden veel interesse in cryptomunten. Robinhood

Maar hoewel de omzet meer dan verdubbelde, werd ook het nettoverlies een stuk groter. Per aandeel bedroeg het verlies 2,16 dollar, vergeleken met een verlies van 0,09 dollar een jaar eerder.

Voor het derde kwartaal voorziet het bedrijf kopwinden. 'We verwachten negatieve seizoensgebonden effecten en een lagere handelsactiviteit in de hele sector. Dat zal leiden tot lagere inkomsten en een stuk minder nieuwe actieve handelsaccounts dan in het tweede kwartaal.'

De kans is groot dat de cryptohandel in het derde kwartaal gaat tegenvallen.

Het is niet zo vreemd dat het bedrijf daarvoor vreest. Want nu de omzet uit cryptohandel in het tweede kwartaal de grootste boost aan de omzet gaf is er een probleem. Want de kans is zeer groot dat die handel in het derde kwartaal zal tegenvallen. Zeker tijdens de maanden april en mei verwerd cryptotraden tot een ware volkssport. Inmiddels is de populariteit van crypto weer wat afgenomen.