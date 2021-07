Robinhood wil ruim 2 miljard dollar ophalen bij beursgang

De tradingapp Robinhood trapt zijn roadshow af met een prijsvork tussen 38 en 42 dollar. Aan de bovenkant van die vork is het bedrijf 35 miljard dollar waard.

Het beleggingsplatform Robinhood wil bij zijn beursgang, die later dit jaar wordt verwacht, meer dan 2,2 miljard dollar ophalen. Dat blijkt uit een document dat het bedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

De razend populaire Amerikaanse beursapp wil 55 miljoen aandelen verkopen tegen een prijs van 38 tot 42 dollar per stuk. Als het bedrijf de aandelen aan de bovenkant van de vork weet te slijten, vertaalt zich dat in een beurswaarde van 35 miljard dollar. Met de bekendmaking van de prijsvork heeft de groep nu zijn IPO-roadshow op gang getrapt, een proces waarbij het investeerders moet overhalen om in de tradingapp te beleggen.

IJzer smeden als het heet is

Robinhood smeedt daarmee het ijzer als het heet is, want dankzij de memeboom in aandelen als GameStop ging de omzet in het eerste kwartaal maal vier tot 522 miljoen dollar. Dat viel eerder deze maand te lezen in de prospectus die Robinhood indiende bij de SEC.

Niet alleen zag de app het aantal actieve maandelijks gebruikers (MAU in het jargon) verdubbelen tot 17,7 miljoen, elke gebruiker leverde ook meer inkomsten (ARPU in het jargon) op: 137 dollar, tegenover 83 dollar in het eerste kwartaal van 2020. De brutobedrijfswinst (ebitda) was 115 miljoen, tegenover een verlies van 47 miljoen een jaar eerder.

De Amerikaanse waakhond FINRA legde Robinhood een dag voor het indienen van de prospectus nog een forse boete op omdat de app 'miljoenen klanten valse of misleidende informatie verschaft had'.

De pandemie ontketende een golf van interesse in beleggen bij jongeren. Ze verzamelen zich via populaire platformen als Reddit, waarbij ze elkaar opjutten met allerhande koopadviezen voor aandelen en opties. Door het gebruiksgemak van de app en het hippe design kon Robinhood daar maximaal van profiteren.

Controverse