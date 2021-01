Roerende voorheffing op Franse dividenden daalt fors

De totale belastingdruk op Franse dividenden zakt van 40,5 naar 27,75 procent. Dat is lager dan de roerende voorheffing op Belgische dividenden.

Een belegging in Franse aandelen als Engie of Total wordt veel aantrekkelijker, omdat de federale overheidsdienst Financiën zich na een lange stijd neerlegt bij een recent arrest van het Hof van Cassatie. Beleggers kunnen voortaan een deel van de Franse roerende voorheffing aftrekken van de Belgische roerende voorheffing, meldt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

De fiscus legt zich na een lange strijd neer bij een arrest van het Hof van Cassatie.

Als een particuliere belegger een Frans brutodividend van 100 euro ontvangt, betaalt hij in Frankrijk 15 euro roerende voorheffing. Het in België belastbaar dividend bedraagt dus 85 euro. Tot nu betaalde de belegger in België 30 procent roerende voorheffing of 25,5 euro. Hij ontving netto dus slechts 59,5 euro.

Vanaf nu moet de belegger in België slechts 15 procent roerende voorheffing betalen op 85 euro of 12,75 euro. Daardoor stijgt zijn nettodividend naar 72,25 euro. Puur fiscaal wordt een Frans dividend aantrekkelijker dan een Belgisch dividend. Van een Belgisch brutodividend van 100 euro ontvangt een belegger netto slechts 70 euro.

Dubbelbelastingverdrag

De aftrek van een deel van de in Frankrijk betaalde bronheffing is voorzien in het dubbelbelastingverdrag tussen beide landen. Sommige beleggers eisten via juridische procedures de toepassing van het verdrag, maar tot dusver verzette Financiën zich. Beleggers kunnen terugbetaling vragen voor de te veel betaalde roerende voorheffing van de jongste vijf jaar.