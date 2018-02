Rosier dringt verlies fors terug

De meststoffenfabrikant boekt verbetering vergeleken met rampjaar 2016, maar onvoldoende om onderaan de resultatenrekening al zwarte cijfers te schrijven.

Na het rampjaar 2016 boekte Rosier in 2017 beterschap. De omzet van de meststoffenproducent steeg 17 procent naar 195 miljoen euro. Dit ondanks de aanhoudende moeilijke omgeving: de Europese vraag naar meststoffen nam met 7 procent af, terwijl anderzijds de de invoer vanuit Rusland en Noord-Afrika met 15 procent toenam.

Dat Rosier toch de verkopen wist te verhogen, is te volgens het bedrijf te danken aan de uitbreiding van een commercieel akkoord met grootaandeelhouder Borealis. Die Oostenrijkse groep staat sinds midden 2015 in voor de distributie van Rosiers producten in Europa, maar Rosier beleverde zelf nog de 'thuismarkt' die België, Nederland en Noord-Europa beslaat.

Dat akkoord is recent uitgebreid: Borealis zal voortaan ook de 'thuismarkt' voor zijn rekening nemen. Alleen voor de export buiten Europa staat Rosier nog zelf in.

Rosier had eerder al aangegeven dat die grotere samenwerking 'op lange termijn' een positieve impact moet hebben op de resultaten. Het was alleszins te vroeg om de resultaten voor 2017 nog helemaal recht te trekken. Operationeel was er wel een klein plusje van 0,6 miljoen euro of 2,17 euro per aandeel, tegenover een verlies van 12,7 miljoen een jaar eerder.

Netto bleef er een verlies van 0,6 miljoen euro of 2,34 euro per aandeel. Maar ook dat is een forse verbetering vergeleken met het verlies van 9,1 miljoen euro over boekjaar 2016.