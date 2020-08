Roularta keldert, Kiadis schittert

De beurzen weten maandag niet goed welke kant uit. Roularta staat onder druk na slechter dan verwachte resultaten. Kiadis wordt beloond voor zijn inzet tegen het Covid-19 virus.

Deze week komen middelgrote bedrijven met resultaten op de proppen die midscheeps geraakt zijn door de Covid19-crisis. Dinsdag kennen we de impact van de crash van de Turkse lira en de bouwstop tijdens het tweede kwartaal op pvc-profielenproducent Deceuninck. Donderdag is er Kinepolis die het grootste deel van het tweede kwartaal de cinemazalen gesloten hield. En maandagmorgen trapte Roularta af, die door corona de advertentie-inkomsten en de printopdrachten zag kelderen.

De lectuur van de uitgever – die voor 50 procent eigenaar is van Mediafin (De Tijd) - was beroerder dan gevreesd. KBC Securities-analist Guy Sips bijvoorbeeld rekende op een omzet van 138 miljoen euro en een ebitdamarge van 5,9 procent. Het werd een omzet van 120,6 miljoen en een ebitdamarge van 4,5 procent. KBC Securities had ook geen nettoverlies van 1,4 miljoen euro verwacht, maar een winst van 1,1 miljoen.

60% KBC Securities schat de kans op een delisting van Roularta op 60 procent.

Niettemin herhaalde Sips het houdenadvies en het koersdoel van 16 euro. Die 16 euro is de resultante van twee koersdoelen onder twee scenario's. In het ene scenario blijft Roularta een genoteerd bedrijf, waarbij Sips een korting toepast van 10 procent wegens het illiquide karakter van het aandeel. Het koersdoel ligt in dat geval op 14 euro. In het andere scenario - waarbij de familie De Nolf een bod uitbrengt op alle aandelen - komt hij aan 17 euro. Sips schat de kans op een delisting op 60 procent.

Ook Degroof laat zich door het halfjaarverlies niet van de wijs brengen. 'De ebitda bleef positief en de balans is sterk. Hierdoor kan Roularta sterker uit de Covid-19 crisis komen dan de meeste sectorgenoten.' Kippers wijst er ook op dat het personeelsbestand met 5 procent is afgenomen op jaarbasis. 'Vermits looninflatie een van de uitdagingen is van Roularta, is dat duidelijk positief. De andere uitdagingen zijn de shift van print naar digitaal en de stagnerende advertentietrends.' Kippers geeft een 'houden'-advies en een koersdoel van 15,5 euro.

Ondanks de gematigde taal van analisten, krijgt Roularta een klap van 7 procent. Wel een belangrijke kanttekening: vrijdag was Roularta met 12,8 procent hoger geschoten.

Coronavirus

Kiadis Pharma , dat therapieën ontwikkelt op basis van NK-cellen ("Natural Killer") voor patiënten met levensbedreigende ziekten, kondigde een samenwerking aan met vijf Nederlandse instellingen voor een nieuw onderzoeksprogramma, K-NK-ID101. Dat zal zich richten op de ontwikkeling van K-NK-cellen als behandeling voor Covid-19. ‘Dit is de start van een bredere applicatie van ons K-NK platform als potentiële behandeling, niet alleen voor kanker, maar ook voor infectieziektes’, zegt Kiadis. Beleggers duwen Kiadis 8 procent hoger tot 1,89 euro.