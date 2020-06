Royalty Pharma overtroeft Warner Music als grootste Wall Street-nieuwkomer

Royalty Pharma onttroont Warner als grootste beursgang van het jaar in de VS.

Een dikke vis maakt zijn debuut op de New Yorkse beurstabellen. Royalty Pharma haalt 2,2 miljard dollar op en overtroeft Warner Music als grootste nieuweling dit jaar.

De muziekcatalogus van supersterren Ed Sheeran over Pink Floyd tot Cardi B. is minder waard dan het in onze contreien weinig bekende Royalty Pharma. Het bedrijf maakt dinsdag zijn debuut op de koerstabellen van New York. Royalty Pharma financiert onderzoek van universiteiten, ziekenhuizen en biotechbedrijven in ruil voor hun toekomstige royalties.

De farmafinancierder brengt 77,7 miljoen aandelen naar de beurs van New York en lanceert ze aan 28 dollar per stuk. Dat is aan de bovenkant van de eerder vooropgestelde prijsvork. Het bedrijf haalt 2,2 miljard euro op en krijgt een beurswaardering van 16,7 miljard mee. Het onttroont daarmee Warner Music als tot dusver grootste nieuwkomer in 2020. Het platenlabel werd bij zijn beursgang op 3 juni op 15 miljard gewaardeerd.

Sinds zijn oprichting in 1996 heeft het Royalty Pharma 18 miljard dollar aan royalties binnengehaald in een zakenmodel dat analisten als uiterst winstgevend en cashflow-genererend omschrijven. De royalty-inkomsten bedroegen vorig jaar 1,6 miljard dollar, een stijging met 8 procent ten opzichte van 2018.

Beurinstroducties galore, zo lijkt het op Wall Street. Royalty Pharma is het grootste van de vijf farmabedrijven die deze week in de VS gepland zijn. In de afgelopen twee weken maakten zowat twintig nieuwkomers hun opwachting.

De aandelen van Royalty Pharma zullen ergens in de loop van dinsdagmiddag (Amerikaanse tijd) verhandelbaar zijn.