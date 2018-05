Rudi Mariën stapt deels uit Biocartis

Rudi Mariën verkoopt de helft van zijn aandelenbelang in het diagnosticabedrijf Biocartis.

Rudi Mariën, die momenteel nog 7,8 procent van Biocartis bezit, heeft het proces ingezet om maximaal 2 miljoen Biocartis-aandelen te verkopen. Aan de huidige aandelenkoers kan dat zo'n 25 miljoen euro opleveren.

Wat de verdere plannen van de investeerder zijn, is onduidelijk. Er geldt alleszins een lock-up van 90 dagen waarbinnen hij zijn resterende aandelen niet kan verkopen.

Na de aanstelling van een nieuwe CEO vorig jaar, de lenteschoonmaak in de Raad van Bestuur van enkele weken geleden is ook het aandeelhouderschap aan een opfrisbeurt toe. Mariën, die tot voor kort voorzitter was, is momenteel nog een van de belangrijkste aandeelhouders. Hij moet enkel de investeringsfondsen van farmabedrijven Johnson & Johnson en Debiopharm laten voorgaan.

Mariën was een van de eerste investeerders in Biocartis en stak oprichter Rudi Pauwels centen toe nog lang voordat het bedrijf in 2015 naar de beurs trok. Imponerend kan je de beurscarrière van Biocartis niet noemen. Het trok naar de beurs aan 11,50 euro en sloot donderdag af op 13 euro, goed voor een magere winst van 10 procent.